CSS permitirá a médicos generales recetar medicamentos antes reservados a especialistas

La medida fue anunciada durante una capacitación dirigida a profesionales de la salud, en la que también se destacó la importancia de fortalecer los equipos de primer y segundo nivel de atención y mejorar el manejo de pacientes con enfermedades crónicas y complejas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal, la Caja de Seguro Social (CSS) busca fortalecer la atención primaria y permitir que los pacientes reciban tratamiento oportuno desde su primer contacto con el sistema de salud.

Como parte de esta estrategia, la institución anunció la incorporación de nuevos medicamentos al acceso directo de los médicos generales que laboran en atención primaria, algunos de los cuales anteriormente estaban restringidos a especialistas.

Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de la CSS, explicó que la medida responde a la necesidad de facilitar el tratamiento de enfermedades crónicas y evitar que los pacientes tengan que esperar una consulta especializada para iniciar determinados tratamientos.

“Tenemos una epidemia, una pandemia de las enfermedades crónicas. Estamos hablando específicamente de la insuficiencia renal crónica, estamos hablando de la diabetes y la diabetes es uno de los precursores de la insuficiencia renal crónica”, señaló.

Young puso como ejemplo la dapagliflozina, medicamento que ahora podrá ser indicado desde la atención primaria en determinados pacientes.

“Entonces hemos introducido un producto, en este caso la dapaglifosina, que aquellos pacientes que la toman retrasan e incluso se dice que hasta en un grupo de pacientes previene el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿por qué mantener esto para los especialistas si yo casi no tengo endocrinólogo?”, cuestionó.

La medida fue anunciada durante una capacitación dirigida a profesionales de la salud, en la que también se destacó la importancia de fortalecer los equipos de primer y segundo nivel de atención y mejorar el manejo de pacientes con enfermedades crónicas y complejas.

Hiram Martín, subdirector de Atención Primaria de la CSS, indicó que la estrategia contempla una atención integral para las distintas etapas de la vida, desde la preconcepción hasta los adultos mayores.

“Todos los temas, desde prácticamente el embarazo, ya la preconcepción, temas de niños, adultos, adultos mayores, actividad física. La parte de salud mental, que también, pues, es importante, y esa es la intención, que la atención sea total para toda la población, independientemente de su edad”, explicó.

Martín destacó además que la atención primaria tiene un papel fundamental en la detección y tratamiento temprano de las enfermedades antes de que los pacientes desarrollen complicaciones que requieran atención especializada.

“No hay enfermedad que no sea del primer y segundo nivel de atención”, afirmó.

Entre las complicaciones que requieren especial atención, mencionó la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y las asociadas a infartos cardíacos y cerebrales. También señaló que continúan siendo relevantes enfermedades infecciosas como el VIH y el dengue, además de la necesidad de reforzar los esquemas de vacunación.

Las autoridades de la CSS sostienen que fortalecer la atención primaria permitirá detectar y tratar de manera más temprana las enfermedades, reducir complicaciones y facilitar el acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan.

Con información de Kayra Saldaña