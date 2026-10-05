Acodeco monitorea precios de la canasta básica: ¿Cuánto cuesta alimentarse en Panamá?

De acuerdo con el informe de la Acodeco, los productos que suelen presentar variaciones de precio mencionó el arroz de primera, pollo entero, café molido tradicional, hojuelas de maíz y cebolla amarilla .

Ciudad de Panamá/El costo de la canasta básica alimentaria ha registrado una variación moderada desde febrero de este año, pero factores como el aumento de los fletes marítimos, la energía y los combustibles podrían ejercer presión sobre los precios en los próximos meses, advirtió el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi.

La Acodeco monitorea mensualmente 59 productos que conforman la canasta básica alimentaria, entre ellos pollo, carne, arroz, menestras y vegetales, utilizados como referencia para medir el comportamiento del costo de la alimentación de los panameños.

De acuerdo con Abadi, desde febrero hasta la actualidad, la variación de la canasta básica ha sido de aproximadamente $1.60 en supermercados y $1.59 en minisúper, luego de las medidas adoptadas mediante la mesa de alto nivel del Ministerio de Economía y Finanzas.

Actualmente, la canasta básica ronda los $304 en los supermercados, mientras que en febrero se ubicaba alrededor de $302.60, según los datos mencionados por el administrador.

Abadi señaló que el comportamiento futuro de los precios estará condicionado por distintos factores, entre ellos el transporte, los fletes marítimos y el costo de la energía.

También advirtió sobre el comportamiento del combustible y recomendó a los consumidores mantener un consumo responsable ante posibles aumentos en los costos.

Entre los productos que suelen presentar variaciones de precio mencionó el arroz de primera, pollo entero, café molido tradicional, hojuelas de maíz y cebolla amarilla.

En el caso de la cebolla, explicó que su precio está relacionado con la temporada de cultivo en Panamá y con la importación del producto, además de ser uno de los vegetales más utilizados por los panameños.

Comparar precios

Ante este escenario, Abadi recomendó a los consumidores comparar precios antes de comprar y evaluar dónde resulta más conveniente adquirir los productos.

Explicó que los supermercados y mercados públicos suelen ofrecer una mayor variedad y competencia de precios, mientras que las tiendas de conveniencia pueden presentar costos más elevados debido a la facilidad y cercanía que ofrecen.

También recomendó planificar las compras de cara a las fiestas de fin de año, debido al incremento de la demanda de determinados productos.

Uno de los ejemplos mencionados fue el guandú, cuyo precio suele aumentar en diciembre debido a una mayor demanda. Abadi planteó que algunos alimentos que puedan conservarse sean adquiridos con anticipación para evitar el impacto de los incrementos de temporada.

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Matrículas de colegios privados

En otro punto, el administrador de la Acodeco se refirió al monitoreo de los precios de las matrículas y mensualidades de los colegios particulares para 2027.

Según Abadi, alrededor del 30% de las escuelas privadas que han entregado información a la entidad prevé aumentar sus precios para el próximo año escolar. La Acodeco ya ha recibido información de más del 80% de las escuelas a nivel nacional.

Los aumentos reportados oscilan generalmente entre 15% y 20%, aunque en algunos casos pueden alcanzar hasta 40%. Además, algunas matrículas podrían representar incrementos de hasta $200.

Entre los factores señalados para justificar los ajustes están los costos de infraestructura y los incrementos relacionados con la equiparación salarial de los docentes.

Abadi recordó que también existen colegios que mantendrán sus precios y algunos, aunque en menor cantidad, que los reducirán.

La Acodeco indicó que los padres de familia deben ser notificados de los aumentos con seis meses de anticipación a la fecha de matrícula. Si no reciben la notificación dentro de ese plazo, pueden presentar una denuncia ante la entidad, incluso de manera anónima para evitar represalias.

Además de la matrícula y mensualidad, el administrador instó a los padres a "arroparse hasta donde llegue la sábana", al considerar otros gastos asociados al inicio del año escolar, como los útiles escolares, al momento de evaluar el impacto que tendrán estos ajustes en el presupuesto familiar.

"Entonces, al final, uno tiene que hacer, como padre de familia, también responsablemente una situación que tienes que ver el bolsillo. ¿Qué puedes o no puedes pagar? Porque también es cierto que por ley no pueden sacarte al niño o al menor de edad del colegio, aunque no lo puedas pagar, y que termine el año y pueda tener sus créditos. Pero es cierto también que asumes una responsabilidad como un contrato por pagar un servicio", señaló Abadi.

La entidad busca que los padres conozcan con anticipación los posibles ajustes para que puedan evaluar si están en condiciones de asumir los nuevos costos, ahorrar, dialogar con el colegio o considerar otras opciones educativas.

Black Weekend

Abadi también hizo un balance de las labores de la Acodeco durante el Black Week y señaló que la entidad realizó capacitaciones a comercios para prevenir prácticas como la publicidad engañosa y garantizar que los precios estuvieran visibles.

Entre los incidentes detectados, mencionó un caso relacionado con el pago mediante tarjeta de crédito. Recordó que si un producto tiene un precio marcado, el comercio no puede cobrar un monto adicional por pagar con tarjeta.

También mencionó un establecimiento que anunciaba un 50% de descuento en toda la tienda, pero la promoción no aplicaba realmente a todos los productos.

Ante estas situaciones, Abadi reiteró el llamado al consumo responsable, basado en informarse, comparar precios y verificar las condiciones de las promociones antes de realizar una compra.

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