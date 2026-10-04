Gente TVN se sumó a carrera caminata inclusiva de Achilles Panamá en la Cinta Costera

La actividad busca promover valores como la inclusión, solidaridad y participación ,

Desde las 6:00 a.m., el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, se convirtió en el punto de partida de la segunda edición de la carrera-caminata Hope & Possibility de Achilles Panamá, una actividad que reunió a personas con y sin discapacidad en una jornada enfocada en la participación y la inclusión.

La iniciativa permitió que personas con diferentes capacidades compartieran un mismo recorrido, bajo el concepto de que la actividad física y las carreras pueden convertirse en espacios abiertos a todos.

La carrera-caminata Hope & Possibility llegó a su segunda edición como una actividad en la que pueden participar corredores y caminantes con y sin discapacidad.

Desde tempranas horas, los participantes se concentraron en la Cinta Costera de la ciudad de Panamá para completar el recorrido y compartir una jornada deportiva en un entorno inclusivo.

Voluntariado de Gente TVN participa en la carrera

A la actividad también se sumó el voluntariado de Gente TVN, cuyos integrantes participaron y acompañaron el desarrollo de la jornada.

La carrera buscó promover valores como la inclusión, solidaridad y participación, además de generar espacios donde las personas con discapacidad puedan integrarse a actividades deportivas junto al resto de la comunidad.