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MEF solicita $33 millones adicionales para mantener subsidio al combustible

Este viernes 2 de octubre, el MEF actualizó los montos que entrega a los transportistas de acuerdo a la actividad que realizan y al tipo de combustible que utilizan.

Subsidio para transportistas / TVN Noticias

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de B/.33 millones solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mantener el subsidio al combustible, recursos que forman parte de los B/.100 millones autorizados para este beneficio durante 2026 y que buscan mitigar el impacto de los precios internacionales del petróleo en el transporte, la pesca y los costos de alimentos y servicios.

Fernández explicó que estos fondos forman parte de los B/.100 millones aprobados para el subsidio este año, cuyo objetivo es continuar amortiguando el impacto de los precios internacionales del crudo en el transporte público, la flota comercial y la pesca artesanal.

Según el viceministro, la medida busca evitar que el incremento de los costos del combustible se traslade a los precios de alimentos y servicios básicos.

Además del traslado destinado al subsidio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó otros dos movimientos presupuestarios: B/.5 millones para el pago de incentivos fiscales dirigidos a actividades productivas como la agricultura, el turismo y la industria, y B/.450 mil para la realización del LIV Pleno de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.

El encuentro del organismo regional contra el lavado de activos se desarrollará del 29 de noviembre al 3 de diciembre, con la participación de representantes de 18 países, bajo la presidencia pro tempore de Panamá.

Los tres traslados de partida fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto.

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