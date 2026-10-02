Panamá Black Weekend: Acodeco verifica precios y publicidad en centros comerciales

El operativo de Acodeco verificó precios a la vista y publicidad en los comercios, mientras los centros comerciales esperan un aumento de visitantes durante el fin de semana, incluidos turistas procedentes de otros países.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio de la temporada de compras de fin de año, los centros comerciales del país comenzaron a registrar mayor movimiento por el Panamá Black Weekend, jornada que se extenderá durante este sábado y domingo con descuentos anunciados de hasta 50% y 60% en distintos establecimientos.

En el Albrook Mall, durante la mañana de este viernes se realizó un operativo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la publicidad y la exhibición de precios.

Durante la jornada, funcionarios de la entidad detectaron algunas irregularidades, entre ellas establecimientos que no mantenían los precios a la vista y casos relacionados con cobros adicionales mediante tarjetas de crédito. Autoridades de Acodeco recomendaron a los consumidores verificar los precios antes de realizar sus compras, revisar las condiciones de las promociones, consultar las políticas de garantía y solicitar siempre la factura.

También pidió prestar atención a la publicidad de los comercios para comprobar que los descuentos anunciados correspondan con los precios aplicados al momento de la compra. Aunque durante las primeras horas de este viernes el movimiento todavía era moderado, los administradores de los centros comerciales esperan una mayor afluencia durante la tarde, especialmente después de la salida de los trabajadores.

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Representantes de Albrook Mall explicaron que el centro comercial mantiene coordinaciones con la Policía Nacional, Acodeco, personal de tránsito, SINAPROC y el Cuerpo de Bomberos para atender el incremento de visitantes durante estos días.

Agregaron que, desde el jueves, comenzaron a llegar visitantes procedentes de países como Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil, quienes han acudido a los centros comerciales como parte de sus actividades de compras. La representante señaló que los horarios establecidos para el evento son de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., aunque algunos comercios pueden extender su atención dependiendo de la afluencia de clientes.

La jornada se desarrolla durante tres días, con el objetivo de distribuir el flujo de compradores y evitar aglomeraciones en los establecimientos. En cuanto a las ventas, los representantes del sector mantienen una expectativa moderada debido al impacto que han tenido factores como el precio del combustible y el costo de la canasta básica sobre el poder adquisitivo de los consumidores. La expectativa es alcanzar los $80 millones, cifra registrada durante el año anterior.

Los comerciantes esperan que el movimiento aumente durante la tarde de este viernes y, especialmente, durante el sábado y domingo, cuando tradicionalmente se concentra una mayor cantidad de compradores. El evento también busca mantener a Panamá como destino para el turismo de compras, con la llegada de visitantes extranjeros que aprovechan las ofertas disponibles en los centros comerciales.

El Panamá Black Weekend continuará este sábado y domingo en 16 centros comerciales del país que participan en la actividad a través de la Asociación Panameña de Centros Comerciales.

Con información de Jorge Quirós.