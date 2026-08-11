Importarán 20 mil quintales de cebolla para evitar desabastecimiento en agosto y septiembre

La medida busca cubrir el déficit previsto para septiembre, mientras productores advierten sobre una sobreproducción de papa y bajos precios de comercialización.

Provincia de Chiriquí./La Cadena Agroalimentaria de papa y cebolla recomendó la importación de cerca de 20 mil quintales de cebolla para septiembre, ante un posible déficit de producción y con el objetivo de evitar un desabastecimiento en el mercado nacional.

Tras una evaluación de la producción y las condiciones para los próximos meses, se estableció que en septiembre el déficit de cebolla sería de aproximadamente 10 mil quintales, mientras que para octubre las proyecciones apuntan a una recuperación de la producción, con más de 50 mil quintales.

En el caso de la papa, la situación es distinta. La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas señaló que existe sobreproducción.

Además, los productores manifestaron su preocupación debido a que los bajos precios de comercialización de estos rubros no permiten cubrir los costos de producción.

A su vez, indicaron que el comportamiento de la producción dependerá en buena medida de las condiciones climáticas. Advirtieron que la falta de lluvias asociada al fenómeno de El Niño podría afectar los cultivos, por lo que se mantienen las evaluaciones para determinar si será necesario adoptar nuevas medidas en los próximos meses.

Durante la reunión, los productores y autoridades acordaron continuar monitoreando la producción y, de ser necesario, se realizarán nuevas importaciones para evitar el desabastecimiento y garantizar el suministro al consumidor.

Con información de Demetrio Ábrego.