Operación ‘Escudo de Barú’ deja incautación de celulares, routers y presunta droga en cárcel de David

Las diligencias se realizaron en el centro penitenciario de la ciudad de David, donde las autoridades efectuaron registros e inspecciones en 24 celdas de uno de los pabellones.

David, Chiriquí/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, desarrolló la operación “Escudo de Barú” en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), como parte de investigaciones relacionadas con distintos hechos delictivos registrados durante 2026.

Las diligencias se realizaron en el centro penitenciario de la ciudad de David, donde las autoridades efectuaron registros e inspecciones en 24 celdas de uno de los pabellones.

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Durante el operativo fueron ubicados equipos tecnológicos, teléfonos celulares, routers, otros dispositivos móviles, presuntas sustancias ilícitas y material escrito.

Los indicios serán sometidos a análisis para determinar si guardan relación con investigaciones que adelantan diferentes secciones de la Fiscalía Regional de Chiriquí por delitos como homicidio, hurto, robo y otros hechos punibles.

De acuerdo con el Ministerio Público, las causas penales vinculadas a estas diligencias corresponden a hechos ocurridos durante el presente año en los distritos de Barú y David.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer la posible relación de los elementos decomisados con los distintos casos que permanecen bajo investigación.