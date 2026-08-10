Parque Nacional Darién conmemora 46 años como bastión de conservación natural y cultural

Creado el 7 de agosto de 1980, este territorio se ha consolidado como uno de los principales espacios de conservación del país, al proteger ecosistemas de gran valor, una amplia diversidad de especies y las tradiciones de las comunidades asentadas en su entorno.

Darién/El Parque Nacional Darién, el área protegida más extensa de Panamá, conmemoró 46 años de creación con una serie de actividades orientadas a resaltar su importancia ambiental, cultural y comunitaria.

Creado el 7 de agosto de 1980, este territorio se ha consolidado como uno de los principales espacios de conservación del país, al proteger ecosistemas de gran valor, una amplia diversidad de especies y las tradiciones de las comunidades asentadas en su entorno.

Reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO, el parque alberga bosques tropicales, ríos y numerosas especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas o amenazadas, lo que le otorga una relevancia que trasciende las fronteras panameñas.

Las actividades por el aniversario comenzaron en el corregimiento de Yaviza con un Desfile de Antorchas, en el que participaron autoridades, guardaparques, estudiantes, docentes y residentes.

Durante el recorrido por las principales calles del corregimiento se promovieron mensajes sobre la conservación ambiental y la importancia ecológica y cultural del Parque Nacional Darién.

La jornada contó con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), así como con la participación de docentes y estudiantes del Colegio José del Carmen Mejía.

También se realizó un acto protocolar de izada de la bandera, con el que se dio apertura oficial a las celebraciones.

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Festival de la Paruma resalta identidad cultural

Como parte de las actividades, se desarrolló un desfile que marcó el inicio del Cuarto Festival de la Paruma, una iniciativa que busca destacar la identidad cultural de las comunidades indígenas de la región.

La celebración pone en valor la vestimenta tradicional, las costumbres y la diversidad cultural que caracteriza a la provincia de Darién, integrando la protección del patrimonio natural con la preservación de las expresiones culturales.

Guardaparques mantienen labores de conservación

En medio de las actividades conmemorativas, se resaltó la labor de los guardaparques y del personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), quienes mantienen acciones de vigilancia y protección dentro del parque.

Su trabajo, desarrollado en coordinación con comunidades locales y otras entidades, resulta fundamental para conservar uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del país.

A 46 años de su creación, el Parque Nacional Darién continúa siendo uno de los principales símbolos del patrimonio natural de Panamá y enfrenta el reto de mantener su conservación ante las distintas presiones ambientales.

La agenda conmemorativa continuará con actividades culturales, comunitarias y ambientales destinadas a fortalecer la conciencia ciudadana y el vínculo de las comunidades con esta área protegida.