MiAmbiente oficializa hoja de ruta sobre plásticos que plantea impuestos a productos de un solo uso

La estrategia parte de un diagnóstico que advierte que Panamá generó más de 380 mil toneladas de residuos plásticos durante 2022, equivalentes a un promedio aproximado de 90 kilogramos por habitante.

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) oficializó la Hoja de Ruta de Acción para los Plásticos en Panamá, una estrategia que plantea establecer impuestos o tarifas a productos de un solo uso para desincentivar su producción y consumo.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución DM-0351-2026, publicada este miércoles 29 de julio en la Gaceta Oficial No. 30,578. La resolución adopta la hoja de ruta elaborada en mayo de 2025 como el instrumento que orientará las acciones nacionales para reducir la contaminación por plásticos y avanzar hacia una economía circular.

Aunque la hoja no crea de manera inmediata un nuevo impuesto ni establece montos o productos sujetos al eventual cobro, sí incorpora esta alternativa entre las acciones regulatorias que deberán desarrollarse posteriormente mediante políticas y normas específicas.

Además de las medidas tributarias, el documento propone establecer metas para reducir o eliminar plásticos evitables, regular los formatos y tamaños innecesarios, fijar requisitos mínimos de material reciclado en productos y empaques y aprobar normas para garantizar la seguridad de los envases reutilizables.

Otro de los cambios planteados es implementar un sistema de responsabilidad extendida del productor con plazos definidos. Este mecanismo busca que fabricantes e importadores asuman responsabilidades sobre la recolección, separación y disposición final de los empaques que introducen al mercado.

La estrategia parte de un diagnóstico que advierte que Panamá generó más de 380 mil toneladas de residuos plásticos durante 2022, equivalentes a un promedio aproximado de 90 kilogramos por habitante.

Más del 88% de esos residuos, unas 336 mil toneladas, recibió un manejo inadecuado y terminó en vertederos, fue quemado a cielo abierto o se convirtió en contaminación terrestre y acuática. Solo unas 5 mil toneladas fueron recicladas, mientras la tasa de circularidad se situó en 1%.

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El documento también evidencia las diferencias en el acceso a los servicios de recolección. La cobertura alcanza el 93% en las áreas urbanas, pero disminuye al 38% en las zonas rurales. Menos del 9% de los residuos plásticos generados llega a instalaciones de disposición final que cumplen con las normas técnicas y ambientales.

Si no se adoptan nuevas medidas, MiAmbiente proyecta que Panamá podría generar 913 mil toneladas de residuos plásticos en 2040, un incremento del 140% respecto a 2022. De esa cantidad, aproximadamente 809 mil toneladas serían manejadas inadecuadamente.

La hoja de ruta busca reducir 67% la contaminación por plásticos y elevar la circularidad hasta 58% en 2040. Entre sus propuestas figuran ampliar la recolección en comunidades rurales y asentamientos informales, promover la separación de residuos desde los hogares, modernizar los rellenos sanitarios e invertir en sistemas de reúso y rellenado de envases.

El plan calcula que estas intervenciones podrían evitar la generación de más de 441 mil toneladas de residuos plásticos. Sin embargo, reconoce que, aun aplicando las medidas, unas 110 mil toneladas todavía podrían terminar en el ambiente para 2040.

La resolución también formaliza la Plataforma Nacional sobre la Acción por los Plásticos como un mecanismo permanente de coordinación entre instituciones públicas, municipios, empresas, organizaciones ambientales, recicladores y representantes de la academia.

El Ministerio de Ambiente ejercerá la presidencia de su Comité Directivo, mientras la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) estará a cargo de la Secretaría Técnica. Las reuniones y actas deberán estar disponibles para consulta pública, salvo aquella información clasificada por razones de seguridad o confidencialidad estratégica.

La estrategia completa también está disponible en la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos.