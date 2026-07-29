Paulette Thomas queda suspendida de la bancada de Vamos tras petición de Juan Diego Vásquez

A través de un pronunciamiento en redes sociales, el diputado pidió al jefe de bancada de Vamos, Jorge González, convocar a la bancada y suspender a Thomas por considerar que el voto emitido por su suplente contradice la posición del colectivo.

La diputada Paulette Thomas quedó suspendida de la bancada de Vamos tras la petición del presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez, quien expresó su rechazo a las acciones de su suplente en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Thomas, luego de que su suplente, Edilberto Guerrero, votara a favor de la diputada de Realizando Metas (RM), Lilia Batista, quien fue electa presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

Además, Guerrero también dio el voto a favor de la candidatura de Gertrudis Rodríguez de Cambio Democrático, ayudándole así a hacerse de la vicepresidencia de la comisión, tras romper un empate a 4 votos con Betzerai Richards.

La elección de la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional provocó una nueva fractura dentro de la coalición Vamos.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, el diputado pidió al jefe de bancada de Vamos, Jorge González, convocar a la bancada y suspender a Thomas por considerar que el voto emitido por su suplente contradice la posición del colectivo.

"Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al jefe de bancada Jorge González que reúna a la bancada y suspendan de la misma a la diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados no es pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales", escribió Vásquez.

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Añadió que la suspensión "es un acto de coherencia" que busca rechazar lo ocurrido y dar tiempo a la coalición para analizar los hechos y tomar una decisión.

La controversia surgió durante la elección de la presidencia de la Comisión de Educación, en la que la diputada Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), obtuvo cinco votos y fue elegida presidenta. El diputado Jorge Bloise, quien aspiraba a la reelección en el cargo, recibió tres votos, mientras que Jairo Salazar obtuvo uno.

Para esa votación, la diputada Paulette Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien respaldó la candidatura de Batista, un voto que resultó determinante para la elección de la diputada oficialista.

El hecho ha generado cuestionamientos dentro de Vamos sobre la actuación de Thomas y podría derivar en una discusión interna sobre las medidas que adoptará la bancada frente a lo sucedido.