¡Prepárese! Temperaturas podrían elevarse en el próximo trimestre, hasta 4°C más durante agosto y septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) prevé que entre agosto y octubre predominen temperaturas por encima de lo normal y una reducción de las lluvias en gran parte del país debido a la influencia del fenómeno de El Niño. La entidad también advirtió sobre un mayor riesgo de sequía en varias cuencas hidrográficas y una sensación térmica superior a los 38°C en algunas regiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrentará un trimestre marcado por temperaturas superiores a lo normal y una disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional, según la perspectiva climática presentada este miércoles por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026.

De acuerdo con el informe, el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial favorecerá la persistencia e intensificación del fenómeno de El Niño, lo que influirá directamente en las condiciones atmosféricas del país. Además, tanto el Caribe como el Pacífico panameño registrarán temperaturas del mar por encima de los valores habituales, incrementando la sensación de calor.

La ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora del Imhpa, explicó que, aunque estos meses forman parte de la temporada lluviosa, se espera un déficit de precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Las mayores reducciones, de entre 20% y 45% respecto a los promedios históricos, se pronostican para amplias zonas de Chiriquí (excepto las áreas montañosas), el sur de la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Centro y Este, la cuenca del Canal de Panamá, el centro y sur de Veraguas, así como sectores del occidente de Herrera.

La especialista advirtió que este comportamiento favorecerá períodos más prolongados de tiempo seco durante la estación lluviosa, especialmente en las provincias centrales y en el Pacífico. Además, recordó que desde el desarrollo de El Niño algunas regiones del país han acumulado hasta un 70% menos lluvias de lo normal.

Entre enero y junio de este año, la entidad identificó 11 cuencas hidrográficas bajo condiciones de sequía meteorológica, incluida la cuenca del río Pacora, catalogada como extremadamente seca. A esto se suma que otras nueve cuencas presentan riesgo de entrar en condiciones de sequía durante los próximos tres meses, por lo que el instituto recomendó hacer un uso responsable del recurso hídrico.

No todas las provincias seguirán el mismo patrón. La entidad prevé lluvias entre 15% y 25% por encima de lo normal en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, las zonas montañosas de Chiriquí, el norte de Veraguas, el occidente de la Costa Abajo de Colón y la comarca Guna Yala.

Sin embargo, el aumento de las precipitaciones también podría elevar el riesgo de inundaciones localizadas, crecidas repentinas y deslizamientos en zonas vulnerables. En tanto, Darién, Los Santos y sectores de Colón y Herrera mantendrían precipitaciones cercanas a los valores normales, aunque no se descartan déficits moderados de entre 10% y 15%.

Temperaturas hasta 4°C por encima del promedio

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el incremento previsto en las temperaturas. Los modelos climáticos indican que la temperatura del aire estará entre 2°C y 3°C por encima de lo habitual, mientras que en algunas zonas de las provincias centrales el aumento podría alcanzar hasta 4°C durante agosto y septiembre.

Como consecuencia de la combinación entre calor y humedad, la sensación térmica podría superar los 38°C en provincias como Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá. El Imhpa también anticipó que la canícula, período caracterizado por una disminución temporal de las lluvias dentro de la estación lluviosa, podría presentarse durante los primeros días de agosto y extenderse hasta por 10 días, principalmente en las provincias centrales.

Baja probabilidad de impacto directo por huracanes

En cuanto a la temporada de huracanes en el Atlántico, el instituto estima que será menos activa que el promedio climatológico, por lo que las probabilidades de un impacto directo sobre Panamá son bajas.

No obstante, los especialistas advirtieron que entre octubre y principios de noviembre existe la posibilidad de que algún sistema tropical genere afectaciones indirectas, con episodios de lluvias intensas, especialmente en el occidente del país.

La institución indicó que continuará monitoreando de forma permanente la evolución del fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas para emitir información oportuna que permita a las autoridades y a la población tomar las medidas preventivas necesarias.

Con información de Luis De Jesús Mendoza