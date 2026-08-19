Clima en Panamá: Se esperan lluvias aisladas e intermitentes durante este miércoles

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias ligeras, aisladas e intermitentes desde Colón hasta Bocas del Toro, con posibilidad de alcanzar intensidad moderada.

Panamá/Durante este miércoles 19 de agosto se prevén aguaceros sectorizados de variada intensidad en Panamá, las provincias centrales, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí. Estas condiciones podrían estar acompañadas de ráfagas ocasionales de viento, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias ligeras, aisladas e intermitentes desde Colón hasta Bocas del Toro, con posibilidad de alcanzar intensidad moderada. En horas de la tarde se pronostican chubascos ligeros a moderados en Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas, mientras que en Ngäbe Buglé y Bocas del Toro serán débiles y ocasionales.

Para la noche se anticipan lluvias y aguaceros intermitentes de variada intensidad en la Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, además de lluvias ligeras en Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana, son probables lluvias ligeras, aisladas y esporádicas en sectores del norte de la región metropolitana y las tierras altas de Chiriquí.

Avanzada la noche, podrían registrarse chubascos moderados en sectores de la región metropolitana. También se esperan lluvias ligeras y chubascos ocasionales en la península de Azuero, el golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá Sambú.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 24.5 °C, mientras que en las zonas montañosas y la cordillera Central estarán entre 15 °C y 19 °C. Las máximas se ubicarán entre 31 °C y 33 °C, y alcanzarán hasta 25 °C en la cordillera Central.

En el litoral caribeño se esperan olas de entre 1 y 1.6 metros, con periodos de siete a ocho segundos. Para el litoral Pacífico se pronostican olas de entre 0.5 y 1.3 metros y periodos de 10 a 15 segundos.

Los índices máximos de radiación ultravioleta serán altos en todo el país. Se recomienda seguir las medidas preventivas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).