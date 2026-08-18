Liberan a 11 implicados en el caso de presunto fraude financiero contra Iris de Arco; devolverán el dinero

Tras finalizar la audiencia, 11 de los 13 imputados obtuvieron su libertad inmediata luego de que sus defensas alcanzaran un acuerdo de mediación con el abogado de la víctima

Ciudad de Panamá/Un total de 13 personas, nueve hombres y cuatro mujeres, fueron imputadas por el presunto delito contra el orden económico, en la modalidad de delito financiero, en perjuicio de la expresentadora de televisión Iris de Arco.

La audiencia de solicitudes múltiples se realizó este martes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde se legalizó la aprehensión de los involucrados y se formularon los cargos correspondientes.

Tras finalizar la audiencia, 11 de los 13 imputados obtuvieron su libertad inmediata luego de que sus defensas alcanzaran un acuerdo de mediación con el abogado de la víctima. Mientras tanto, dos personas permanecen aprehendidas y será este miércoles cuando continúe la audiencia para determinar las medidas cautelares que se les impondrán.

De acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía, el caso se remonta a febrero de este año, durante las festividades de Carnaval en Las Tablas, cuando Iris de Arco fue víctima del robo de su teléfono celular.

Posteriormente, se habrían realizado múltiples transacciones bancarias no autorizadas desde sus cuentas. Según la Fiscalía, algunas de las personas investigadas recibieron transferencias que oscilaban entre los $2 mil y $4 mil en diferentes ocasiones durante el mes de febrero.

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La investigación también establece que se realizaron alrededor de 160 transacciones a terceros que no habrían sido reconocidas por la víctima, generando una afectación económica estimada en $261 mil.

Según los elementos expuestos durante la audiencia, una vez que los fondos eran recibidos, en algunos casos eran retirados inmediatamente mediante cajeros automáticos. En otros, el dinero era transferido a terceras personas o utilizado para realizar pagos a servicios como Panapass, ACH Express y empresas de telecomunicaciones.

Alfredo Vallarino, abogado de Iris de Arco, señaló que uno de los aspectos que se busca esclarecer durante la investigación es si detrás de estas operaciones podría existir una organización criminal, tomando en cuenta que algunas de las personas involucradas aparentemente se conocen entre sí.

El abogado también indicó que parte de los fondos presuntamente obtenidos mediante estas transacciones no habría sido revertida a la víctima.

La investigación continuará mientras las autoridades buscan determinar la participación individual de cada uno de los involucrados y establecer el destino de los fondos que, según la denuncia, fueron sustraídos de las cuentas de Iris de Arco.

Con información de Yamy Rivas