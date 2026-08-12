Caso Publio De Gracia | Imponen detención domiciliaria a Ninoshka Ríos, investigada por blanqueo de capitales

Según lo expuesto por el Ministerio Público, Ríos habría recibido varias transferencias durante los años 2023 y 2024 que, en conjunto, superan los $61 mil.

Ciudad de Panamá/Un Tribunal de Garantías decretó la medida cautelar de detención domiciliaria para Ninoshka Ríos Samaniego, exasistente de Publio De Gracia, quien fue imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, dentro de una investigación relacionada con transferencias realizadas por el exdirector general de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La audiencia se llevó a cabo este martes en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde la Fiscalía presentó una serie de elementos relacionados con movimientos de dinero efectuados por el exfuncionario a terceras personas.

De acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, sobre Ríos Samaniego existía una orden de aprehensión desde el pasado 9 de agosto. Sin embargo, la mujer se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público el 11 de agosto, aproximadamente a la 1:27 a.m.

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Durante la audiencia también se hizo referencia a un informe elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se habría determinado una lesión patrimonial superior a los $700 mil, luego de analizar los ingresos del exdirector de la DGI y establecer que no guardarían relación con los montos que percibía por sus funciones.

La Fiscalía señaló además que De Gracia habría realizado transferencias por unos $364 mil a terceras personas. Entre las beneficiarias estaría Ríos Samaniego, quien habría sido asistente del exfuncionario y mantenido una relación cercana con él desde 2021.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, Ríos habría recibido varias transferencias durante los años 2023 y 2024 que, en conjunto, superan los $61 mil. Estos movimientos fueron detallados por la Fiscalía durante la audiencia.

El proceso continuará bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar el origen, destino y posible vinculación de los fondos con la presunta comisión de delitos.

Con información de Yamy Rivas