Diputados cuestionan gestión de Molinar tras su renuncia y piden esclarecer compra de laptops

La renuncia de Molinar se produjo en medio de la controversia por la adquisición de computadoras.

Panamá/La renuncia de Lucy Molinar al Ministerio de Educación no cierra los cuestionamientos sobre la compra de computadoras ni las deudas pendientes con las escuelas públicas, advirtieron los diputados Jorge Bloise y Betserai Richards, de la coalición Vamos y de la bancada Seguimos, respectivamente.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, Bloise señaló que corresponde al Ministerio Público esclarecer el proceso de adquisición de los equipos.

No esperaba dar estas palabras, pero renunció la ministra Lucy Molinar. Pero lo que no renuncia, señor presidente, es la multimillonaria compra de laptops que desde esta curul denunciamos el día uno, con más de tres intentos, y que hoy está en manos del Ministerio Público decirle la verdad al país”, expresó.

Bloise también responsabilizó a la administración de Molinar por los retrasos en la entrega de alimentos a los centros educativos, las destituciones de docentes, la falta de nombramientos y el deterioro de escuelas. Estos señalamientos corresponden a lo expresado por el diputado y no estuvieron acompañados durante su intervención de documentos o cifras que permitieran corroborarlos.

Renunció ella, pero no renuncia a las cuestionadas compras que evitaron que llegaran en estos dos años los alimentos en tiempo oportuno a las escuelas”, sostuvo.

El diputado también cuestionó la decisión de Panamá de no participar inicialmente en la prueba PISA, aunque posteriormente el Meduca anunció la incorporación del país.

“Renunció ella, pero no renuncia a los dos años que tuvimos escuelas abandonadas, que no pudieron ser atendidas, escuelas sin docentes nombrados. Renunció ella, pero no renuncia a la contradictoria salida de la prueba PISA, aunque después nos quiso incluir”, manifestó.

Por su parte, Betserai Richards calificó la dimisión de Molinar como una consecuencia de los cuestionamientos formulados desde el inicio del actual gobierno sobre el mecanismo que se pretendía utilizar para adquirir computadoras.

“La renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, solo es una consecuencia de un acto que nosotros denunciamos desde el día uno de este gobierno. Intentaban comprar, a través de una ONG establecida en Estados Unidos, una cantidad de laptops sin marca, más de 250 millones de dólares, y hoy estamos viendo consecuencias. Insistieron, llamaron a una licitación y la ministra hoy se va”, declaró.

Richards sostuvo que la salida de Molinar tampoco resuelve las necesidades de los estudiantes que reciben clases en aulas rancho, instalaciones deterioradas o espacios habilitados en centros comerciales.

Mencionó específicamente a los alumnos de la escuela Gran Bretaña, quienes continúan recibiendo clases fuera de su plantel mientras esperan la construcción de una nueva sede.

“Si bien es cierto que incluimos en el presupuesto, a través del MEF, la construcción de la escuela Gran Bretaña, hoy en día la escuela todavía no se ha construido. Es una deuda pendiente que hay con nuestros estudiantes”, afirmó.

El diputado también cuestionó la calidad de la alimentación escolar y contrastó las condiciones de algunos planteles con los recursos asignados al sector educativo.

“Hay otra lista de asuntos: escuelas que se están cayendo a pedazos, estudiantes que no tienen ni siquiera un plato de comida y les están dando galleta de mala calidad, leche de mala calidad, con un presupuesto de 10,000 millones de dólares en dos años de gobierno”, expresó Richards.

Las afirmaciones sobre la calidad de los alimentos, la cifra presupuestaria y las condiciones de los planteles fueron planteadas por el diputado durante su intervención. Para presentarlas como hechos comprobados, se requeriría contrastarlas con el presupuesto oficial, los contratos de alimentación escolar y los reportes del Meduca.

Otros diputados como el panameñista Ricardo Vigil y Jorge González de la bancada de Vamos también se pronunciaron.

La renuncia de Molinar se produjo en medio de la controversia por la adquisición de computadoras. La ministra saliente aseguró que solicitó al Ministerio Público investigar el proceso y que decidió apartarse para facilitar que se aclararan los cuestionamientos.

Con información de Meredith Serracín.