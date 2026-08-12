Lucy Molinar renuncia como ministra de Educación

La compra de las computadoras provocó la salida de la ministra.

Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, renunció a su cargo. El anuncio lo hizo este miércoles en una conferencia de prensa.

Explicó que “ha habido muchos ruidos en algunos temas, particularmente en el de las computadoras. Yo prefiero dar un paso al lado para que se realicen las investigaciones correspondientes”, indicó Molinar, quien aseguró que este miércoles solicitó al Ministerio Público que investigue el caso.

Molinar hizo un resumen de su trabajo, señalando que ha pasado 25 meses generando un cambio positivo en la educación del país. Señaló que reestructuraron la educación, hicieron cambios tecnológicos.

“He puesto el cargo a disposición del presidente de la República”, manifestó. Señaló que su relación con el presidente de la República está bien y que este le "agradeció el esfuerzo y le dijo que nada se puede retratar ...".

El anuncio de Molinar se produjo durante una actividad en la que estuvo acompañada por los directores regionales de Educación.

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Con información de Meredith Serraacín.