Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 13 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 13 DE AGOSTO

📍Coclé

• Plaza Mayor Santiago Apóstol, en el distrito de Nata

📍Veraguas

• Casa Comunal de El Picador, distrito de Cañazas

• Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco

📍Panamá Oeste

• Junta Local de Chorrito 3, en El Coco, distrito de La Chorrera

📍Chiriquí

• Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David

📍Panamá

• Casa Cultural de Amelia Denis de Icaza (a un costado de la Junta Comunal), distrito de Sa Miguelito

📍Herrera

• Casa Comunal de Cerro Largo, en el distrito de Ocú

📍Los Santos

• Cancha Ave Maria, en Guanico Abajo, distrito de Tonosi

📍Panamá Este

• Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Escuela de Los Guarumos, en El Paredón, distrito de Nurum

📍Darién

• Escuela El Real de Santa Maria, distrito de Pinogana