Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 13 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 13 DE AGOSTO
📍Coclé
• Plaza Mayor Santiago Apóstol, en el distrito de Nata
📍Veraguas
• Casa Comunal de El Picador, distrito de Cañazas
• Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco
📍Panamá Oeste
• Junta Local de Chorrito 3, en El Coco, distrito de La Chorrera
📍Chiriquí
• Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David
📍Panamá
• Casa Cultural de Amelia Denis de Icaza (a un costado de la Junta Comunal), distrito de Sa Miguelito
📍Herrera
• Casa Comunal de Cerro Largo, en el distrito de Ocú
📍Los Santos
• Cancha Ave Maria, en Guanico Abajo, distrito de Tonosi
📍Panamá Este
• Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Escuela de Los Guarumos, en El Paredón, distrito de Nurum
📍Darién
• Escuela El Real de Santa Maria, distrito de Pinogana