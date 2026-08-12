Panamá devuelve a colombiano que manifestó ser miembro activo del Tren de Aragua

El extranjero llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen señalando que viajaba por turismo.

Panamá/Las autoridades migratorias negaron la entrada a Panamá y ordenaron el retorno a Colombia de un ciudadano de ese país que manifestó ser miembro activo del Tren de Aragua y que también fue vinculado con la organización criminal “La Inmaculada”.

El extranjero llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen señalando que viajaba por turismo. Sin embargo, durante la entrevista de control migratorio surgieron alertas sobre sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Según el reporte oficial divulgado este 12 de agosto, el pasajero explicó que anteriormente había solicitado refugio tras recibir amenazas de “La Inmaculada”. Además, portaba símbolos asociados con estructuras criminales.

Las autoridades migratorias determinaron que existían motivos fundados relacionados con una posible afectación a la seguridad y al orden público, por lo que impidieron su ingreso al territorio nacional y dispusieron su devolución a Colombia.

La decisión se fundamentó en el artículo 50 del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008.