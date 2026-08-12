Capac asegura que construcciones en Panamá se rigen por normas sísmicas

El gremio explicó que estas disposiciones son revisadas periódicamente por profesionales idóneos mediante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) aseguró que el sistema constructivo panameño se rige por normas sísmicas orientadas a garantizar edificaciones seguras, tras los recientes movimientos telúricos registrados en Colombia y percibidos en Panamá.

El gremio explicó que estas disposiciones son revisadas periódicamente por profesionales idóneos mediante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Las actualizaciones quedan incorporadas en el Reglamento Estructural Panameño (REP), que contiene normas modernas, especializadas y exigentes en materia de seguridad.

Comunicamos al pueblo panameño con la mayor responsabilidad, que el sistema constructivo panameño se rige con normas sísmicas que propician la construcción segura y que de manera regular son revisadas por profesionales idóneos a través de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, actualizando en cada oportunidad lo que se conoce como Reglamento Estructural Panameño (REP) que contiene normativas modernas, especializadas y sumamente exigentes en materia de seguridad", se lee en el comunicado.

Capac también planteó la necesidad de que Panamá se organice cuanto antes para responder ante terremotos y otros fenómenos naturales, tomando como referencia las experiencias recientes de Venezuela y Colombia.

La organización aclaró que la orientación y educación de la población sobre cómo actuar durante y después de un evento de esta naturaleza corresponde a entidades públicas como el Ministerio de Gobierno, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Esperamos que las recientes experiencias vividas en la República de Venezuela y Colombia nos alerten sobre la necesidad de organizarnos cuanto antes para afrontar fenómenos de esta naturaleza y de otros similares".

En su pronunciamiento, fechado el 12 de agosto, la presidenta, la Junta Directiva y los miembros de Capac expresaron su solidaridad con Colombia por las afectaciones físicas y materiales ocasionadas por los sismos registrados durante la mañana del lunes 10 de agosto.

El gremio destacó los vínculos históricos y afectivos entre ambos países y manifestó su respaldo al pueblo y al Gobierno colombiano ante los daños provocados por los movimientos telúricos.