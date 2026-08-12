Secretario de Guerra de Estados Unidos llega a Panamá: ¿Qué contempla su agenda oficial?

Esta es la segunda visita de Hegseth a Panamá . El funcionario estuvo en el país en abril de 2025, cuando participó en la Conferencia de Seguridad Centroamericana y sostuvo reuniones con el presidente Mulino y otras autoridades panameñas.

Ciudad de Panamá/El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribó a Panamá para cumplir con una agenda enfocada en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Hegseth tiene prevista para la 1:00 de la tarde una reunión bilateral con el presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte de una visita que también contempla actividades vinculadas a la seguridad regional y la defensa del Canal de Panamá.

Posteriormente, a la 1:30 de la tarde, el funcionario estadounidense participará en el cierre del Foro de la Coalición contra los Cárteles de América, una iniciativa que reúne a países de la región para fortalecer la cooperación y avanzar hacia operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

De acuerdo con la agenda divulgada, Hegseth también sostendrá reuniones con altos funcionarios de Colombia, se reunirá con militares estadounidenses que participan en cursos de entrenamiento de operaciones en la selva y observará los ejercicios del Panamax 2026, que se desarrollan en Panamá.

Los ejercicios multinacionales Panamax 2026 comenzaron el pasado 3 de agosto y cuentan con la participación de contingentes militares y de seguridad de distintos países. La visita de Hegseth se desarrolla paralelamente a estas maniobras, que tienen entre sus objetivos fortalecer la coordinación y capacidad de respuesta ante amenazas a la seguridad regional.

También se encuentra en Panamá el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien participa en las actividades relacionadas con el ejercicio Panamax 2026 y estuvo presente en el foro de la coalición durante la jornada del martes.

La visita de Hegseth, según ha señalado el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, está enfocada en fortalecer la cooperación bilateral para la defensa del canal de Panamá y enfrentar desafíos comunes, entre ellos el narcotráfico y la migración irregular.

Esta es la segunda visita de Hegseth a Panamá. El funcionario estuvo en el país en abril de 2025, cuando participó en la Conferencia de Seguridad Centroamericana y sostuvo reuniones con el presidente Mulino y otras autoridades panameñas. Durante aquella visita también se suscribió un memorando de entendimiento relacionado con la cooperación en materia de seguridad.

Ahora, su presencia en Panamá vuelve a colocar en el centro de la agenda bilateral la cooperación en seguridad, la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la coordinación regional frente a amenazas comunes.

La reunión entre Hegseth y Mulino será uno de los principales puntos de la agenda de este miércoles y se espera que posteriormente se conozcan los resultados de este encuentro y de las demás actividades que cumplirá el funcionario estadounidense en territorio panameño.

Información de María De Gracia

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