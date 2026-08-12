Martín Torrijos entrega al Tribunal Electoral solicitud para constituir a UNE en partido político

Torrijos señaló que UNE estará comprometida con mejorar la calidad de vida de las familias panameñas, y afirmó que actuarán con decencia y transparencia, bajo la premisa de que "Panamá necesita una nueva forma de hacer política".

El expresidente Martín Torrijos entregó al Tribunal Electoral la solicitud formal para constituir a UNE en una nueva organización política. Según explicó, el proceso se sustentó en un recorrido por todo el país bajo la premisa de "escuchar a la gente antes de proponer".

En un video colgado en redes sociales, Torrijos afirmó que estuvieron presentes en cada provincia y comarca, donde conversaron con miles de panameños sobre sus preocupaciones, ideas y esperanzas. "UNE no nació en una oficina, nació escuchando a la gente", sostuvo, y señaló que de esa consulta ciudadana surgieron los aportes que enriquecieron el estatuto, el código de ética, la declaración de principios y el programa del movimiento, documentos que, según dijo, llevan la voz y el sentir de los panameños.

El exmandatario recordó que el 17 de mayo se presentó públicamente a UNE ante el país y se convocó a los panameños a construir juntos lo que denominó un nuevo proyecto nacional. La entrega de la solicitud ante el Tribunal Electoral representa, según Torrijos, un nuevo paso en ese proceso.

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Una vez que el Tribunal Electoral autorice la inscripción de UNE, el movimiento iniciará la recolección de firmas, etapa que, afirmó, será el momento de convertir la esperanza ciudadana en participación política y esa participación en una fuerza electoral.

Compromisos del movimiento

Torrijos señaló que UNE estará comprometida con mejorar la calidad de vida de las familias panameñas, y afirmó que actuarán con decencia y transparencia, bajo la premisa de que "Panamá necesita una nueva forma de hacer política".

El exmandatario cerró su mensaje asegurando confiar en los ciudadanos y en la capacidad de construir juntos un mejor país, bajo la consigna "Únenos, UNE".