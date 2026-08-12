Beauty Unlocked Party marca el inicio del festival de belleza de medio año y consolida a Arrocha como el destino de la belleza en Panamá

Para conocer todas las promociones, experiencias y novedades del Festival de Belleza 2026 , los clientes pueden seguir las redes sociales oficiales de Arrocha @farmarrocha o su web arrocha.com y visitar sus tiendas a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con Beauty Unlocked Party, Arrocha dio inicio oficialmente a una nueva edición de su tradicional Festival de Belleza, una temporada que reafirma su liderazgo como el destino de la belleza en Panamá y que este año reúne una amplia oferta de marcas, experiencias y novedades para sus clientes.

El evento reunió a clientes del programa de lealtad Para Ti, representantes de medios de comunicación, creadores de contenido, aliados estratégicos y marcas invitadas para presentar las principales novedades del Festival.

Del 6 al 16 de agosto, todas las tiendas Arrocha a nivel nacional ofrecerán promociones y experiencias especiales en cosméticos, fragancias, dermocosmética, Hair Care Professional y accesorios, además de asesorías personalizadas, maquillistas internacionales, lanzamientos de productos, demostraciones en vivo, cabinas de belleza y el tradicional Circuito de Belleza.

Durante el Festival, los clientes también podrán seguir acumulando sellos para participaren la promoción Me Voy de Viaje a Madrid, que premiará a dos ganadores con una experiencia exclusiva en la capital española.

"Nuestro compromiso siempre ha sido ofrecer a nuestros clientes las mejores, más prestigiosas e innovadoras marcas de belleza del mundo, con la tranquilidad de saber que detrás de cada producto existe un proceso serio de selección, respaldo y confianza. Queremos que cada persona que elija Arrocha tenga la seguridad de que está adquiriendo productos auténticos, de la más alta calidad y con todas las garantías que merece", señaló Julio Altafulla, Gerente General y CEO de Empresas Arrocha.

Moncho Moreno llega por primera vez a Panamá

Como una de las principales novedades de esta edición, Arrocha presentó la llegada exclusiva de Moncho Moreno, reconocida marca española de cuidado profesional del cabello, desarrollada por el prestigioso estilista del mismo nombre.

Con esta incorporación, Arrocha fortalece su portafolio de belleza premium, ofreciendo productos de alto desempeño respaldados por innovación, ciencia e ingredientes de primera calidad.

Eonis: tecnología profesional para el cuidado del cabello

La noche también sirvió para presentar oficialmente Eonis, la nueva línea exclusiva de secadores y herramientas profesionales para el estilizado del cabello, diseñada para ofrecer resultados de nivel profesional desde casa mediante tecnología de alto desempeño.

Más allá de las promociones, el Festival de Belleza busca acercar a los clientes las últimas tendencias, nuevas marcas y experiencias especializadas que convierten la visita a Arrocha en una experiencia integral.

"Decidimos celebrar el inicio de nuestro Festival de Belleza con Beauty Unlocked Party porque creemos que la belleza también se celebra. Quisimos abrir esta temporada con una celebración que reuniera a clientes, marcas, aliados y amigos de Arrocha, porque al final la belleza es eso: la felicidad que se ve y que se siente. A partir de mañana esa celebración continúa en cada una de nuestras tiendas, con nuevas marcas, experiencias, expertos y todo un universo pensado para inspirar a nuestros clientes", destacó Flor Núñez, Head of Marketing de Arrocha.

Para conocer todas las promociones, experiencias y novedades del Festival de Belleza 2026, los clientes pueden seguir las redes sociales oficiales de Arrocha @farmarrocha o su web arrocha.com y visitar sus tiendas a nivel nacional.