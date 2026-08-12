Miss Universo denuncia apropiación cultural indígena durante el certamen 2026

Ashley Callingbull, ganadora del certamen en 2024 y primera mujer indígena de las Primeras Naciones en obtener la corona nacional, tomó el micrófono durante la gala para cuestionar públicamente dos atuendos presentados en la competencia de trajes nacionales.

El episodio ocurrió después de la exhibición celebrada el 4 de agosto en el Chrysler Theatre de Windsor, Ontario. Callingbull, integrante de la Nación Cree de Enoch, en Alberta, intervino antes del anuncio de las 20 finalistas para expresar su rechazo a elementos utilizados por las concursantes Karisa Haverkamp y Jasleen Kaily.

Ante los asistentes, la exreina señaló: “A veces se cometen errores. Esta semana, durante la competencia de trajes nacionales, hubo apropiación cultural hacia los pueblos indígenas”. Su intervención trasladó al escenario una discusión sobre la utilización de símbolos, prendas y referencias vinculadas con comunidades originarias de Canadá.

Haverkamp apareció con un tocado compuesto por plumas multicolores y una pequeña huella de mano roja pintada en la mejilla. Este último elemento está relacionado con el movimiento que visibiliza a las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Kaily, por su parte, llevó un atuendo de inspiración ártica con pieles, flecos y trenzas, similar a vestimentas tradicionales inuit, además de una hoja de maple incorporada al diseño.

Callingbull aseguró que las imágenes le provocaron una reacción inmediata. En declaraciones a CBC Indigenous expresó: “Se me cayó la mandíbula al suelo. Esto no puede ser real. No podía creer que esto estuviera pasando. ¿Quién permitió esto en el escenario? ¿Quién lo aprobó? Nada tradicional o sagrado debería estar permitido. Estaba muy, muy molesta”.

Tras conocer los atuendos, Ashley Callingbull contactó al director del concurso, Sonny Borrelli, para comunicarle sus objeciones. Posteriormente, decidió plantear el asunto directamente durante la ceremonia, utilizando su intervención para pedir mayor conocimiento sobre el significado cultural de los elementos indígenas.

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“Es 2026, deberíamos saber mejor. Y más que nada, parte de la reconciliación es que nos eduquemos, aprendamos, entendamos y avancemos desde estas situaciones de buena manera”, afirmó Callingbull frente al público.

La modelo y activista explicó posteriormente que asumir esa posición durante un evento nacional tuvo un impacto emocional significativo. En declaraciones concedidas a CTV News, detalló el propósito de su mensaje y el peso personal que implicó pronunciarlo.

“Sentí que los estaba educando y dándoles una lección al mismo tiempo, porque necesitaba que entendieran lo grave que era esto y cuánto afecta a otras personas. Me alegra haber transmitido el mensaje, pero fue pesado para mí, fue muy pesado para mi corazón”, manifestó.

La intervención adquirió especial relevancia por la trayectoria de Callingbull. Cuando obtuvo la corona de Miss Universo Canadá 2024, hizo historia al convertirse en la primera representante indígena de las Primeras Naciones en alcanzar ese título, ampliando la visibilidad de estas comunidades dentro del certamen.

Después de la controversia, las dos participantes involucradas publicaron disculpas en Instagram. Haverkamp reconoció que su traje “causó dolor y ofensa a las personas de la comunidad indígena” y reiteró su respaldo a las mujeres afectadas por violencia y opresión.

El episodio abrió una discusión sobre los límites entre representación y apropiación dentro de los concursos de belleza. La denuncia de Ashley Callingbull en Miss Universo Canadá 2026 puso el foco sobre la responsabilidad asociada al uso de símbolos tradicionales y sagrados, especialmente cuando representan historias, luchas e identidades de los pueblos indígenas canadienses.