¿Los Simpson terminarán en 2028? La voz de Bart revela cuándo se despediría

Nancy Cartwright, actriz que interpreta la voz de Bart Simpson desde los orígenes de la producción, considera que la temporada 40 podría marcar el cierre de la legendaria serie animada, aunque dejó claro que se trata únicamente de una apreciación personal y no de una decisión oficial.

La intérprete abordó el futuro del programa durante una entrevista en el pódcast Inside of You, presentado por Michael Rosenbaum. Al ser consultada sobre cuántas temporadas más imaginaba para la producción, respondió directamente: “40 [temporadas]”. Cuando Rosenbaum intentó confirmar si tenía certeza sobre ese posible desenlace, Cartwright puntualizó: “Es mi opinión”.

La declaración cobra especial relevancia porque Fox mantiene renovada la serie hasta su temporada 40, dentro de su bloque Animation Domination, que también reúne producciones como Family Guy, Bob’s Burgers y American Dad. La temporada 37 concluyó en febrero y la número 38 tiene previsto comenzar el próximo mes, mientras que la cuadragésima entrega llegaría durante 2028.

Sin embargo, Cartwright, quien además interpreta otros personajes del universo de Springfield, aseguró que está preparada para continuar trabajando si la producción recibe nuevas renovaciones. Ante un escenario planteado por Rosenbaum sobre una posible extensión después de la temporada 40, respondió: “¿Seguimos vivos?”. Tras recibir una respuesta afirmativa, agregó: “Sí, seguiremos entonces”.

Cuando el presentador quiso saber si permanecería vinculada al proyecto mientras fuera necesario, la actriz contestó categóricamente: “Absolutamente”. Sus palabras dejan abierta la posibilidad de que Los Simpson continúe después de 2028, siempre que Fox, los productores y el equipo creativo alcancen nuevos acuerdos.

La franquicia también mantiene planes fuera de la televisión. Una segunda película de Los Simpson tiene previsto llegar a los cines el 23 de julio de 2027, casi veinte años después del estreno de The Simpsons Movie, lanzada en 2007. La producción del nuevo largometraje continúa avanzando mientras la serie se aproxima a otra marca histórica.

Te puede iinteresar: Michael Jackson: imágenes inéditas revelan a Jaafar y Prince Jackson tras cámaras

Te puede interesar: Tallulah Willis celebra su boda con el músico Justin Acee: el emotivo detalle de Demi Moore

Actualmente, Los Simpson ostenta el récord como la serie de televisión con guion más longeva del horario estelar estadounidense. Alcanzó esa distinción en 2009 al superar a Gunsmoke y acumula 808 episodios emitidos, una cifra excepcional dentro de la industria televisiva.

Su historia comenzó en 1987, cuando la familia amarilla apareció como segmento de The Tracey Ullman Show. Dos años después, Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie protagonizaron su propia producción, creada por Matt Groening. Desde entonces, Springfield se convirtió en una franquicia internacional presente en televisión, cine, videojuegos y múltiples formatos de entretenimiento.

Al alcanzar el episodio 800, el showrunner Matt Selman explicó que nunca asumió que el final estuviera próximo. “Nunca hubo un momento en que me fuera a dormir pensando: ‘El programa probablemente va a terminar. Vamos a tener que empacar todo y limpiar nuestras oficinas’”, aseguró.

Selman también destacó el impacto que tuvo la incorporación de la serie al catálogo de Disney+, después de que Disney adquiriera 21st Century Fox en 2019. La disponibilidad mediante streaming permitió que espectadores que no habían acompañado las primeras décadas del programa descubrieran sus temporadas.

Ese fenómeno amplió considerablemente el alcance generacional de la producción. “Una generación completamente nueva de fanáticos más jóvenes se enamoró del programa y se convirtió en su serie favorita”, explicó Selman.

Aunque la temporada 40 representa actualmente el límite contractual conocido, el final de Los Simpson no está confirmado. Las declaraciones de Cartwright sitúan 2028 como una posible fecha de despedida, pero también evidencian la disposición del elenco para continuar escribiendo nuevos capítulos de la familia más longeva de la animación estadounidense.