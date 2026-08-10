Christopher Nolan rompe todos sus récords: 'La Odisea' conquista la taquilla mundial

Christopher Nolan alcanzó un nuevo hito en su carrera con “La Odisea”, la ambiciosa adaptación cinematográfica del poema épico de Homero que, apenas cuatro semanas después de llegar a los cines, se convirtió en la película más taquillera de toda su filmografía.

El resultado permite al director británico superar las cifras obtenidas por sus mayores éxitos anteriores. “Batman: el caballero de la noche asciende”, estrenada en 2012, había conseguido 1.085 millones de dólares, mientras “Batman: el caballero de la noche” alcanzó 1.005 millones. Con este nuevo desempeño, Christopher Nolan supera los 7.000 millones de dólares recaudados a lo largo de su trayectoria.

Protagonizada por Matt Damon como Odiseo, la película registra 461,1 millones de dólares en Estados Unidos y 643,6 millones en mercados internacionales. Solo durante su cuarto fin de semana añadió aproximadamente 110 millones, incluyendo 31,5 millones en territorio estadounidense y 79 millones procedentes del exterior.

El recorrido comercial todavía podría ampliarse considerablemente. “La Odisea” se estrenará en China el 14 de agosto, después de generar 6,3 millones de dólares mediante funciones de avance. Su llegada al mercado chino también podría fortalecer los resultados obtenidos en salas IMAX, formato que desempeña un papel fundamental dentro de la estrategia visual de Nolan.

La producción ya estableció un récord para IMAX, con 289,3 millones de dólares recaudados globalmente, superando los 271 millones alcanzados por “Avatar”. En Norteamérica suma 147,3 millones en este formato y otros 141,8 millones internacionalmente, incluso antes de incorporarse plenamente a China, donde existen cerca de 800 pantallas IMAX.

Además, es la primera película filmada completamente con cámaras IMAX. Las exhibiciones en IMAX 70 mm, formato especialmente defendido por Nolan, han generado 37,5 millones de dólares en solamente 41 salas alrededor del mundo, con numerosas funciones agotadas hasta septiembre.

Jim Orr, presidente de distribución teatral doméstica de Universal Pictures, destacó el vínculo construido entre el cineasta y los espectadores: “Christopher Nolan se ha ganado la confianza del público al ofrecer de manera consistente eventos cinematográficos que hay que ver en pantalla grande, y La Odisea lo muestra en la cima de sus capacidades”.

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También señaló: “La película ha estado en el centro de la cultura, con el público buscando formatos premium y repetir la experiencia en lo que es un viaje cinematográfico único en la vida”.

Veronika Kwan Vandenberg, presidenta de distribución internacional de Universal Pictures International, afirmó que “Christopher Nolan está en una posición única para adaptar el antiguo poema de Homero, que es una de las historias más influyentes y conocidas del mundo”. Posteriormente añadió: “La Odisea es una épica global que ha conectado con el público en todas partes gracias a su enorme escala y a su visión sin concesiones”.

El fenómeno también beneficia a su elenco. La película se convirtió en el mayor éxito comercial de las carreras de Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson, quienes comparten reparto con Zendaya y Tom Holland.

En el ranking mundial de 2026, “La Odisea” ocupa actualmente el segundo puesto, detrás de “Spider-Man: Brand New Day”, que suma 1.670 millones de dólares. Además, es la segunda película de clasificación R más taquillera de la historia, detrás de “Deadpool & Wolverine”, que alcanzó 1.330 millones.

Richard Gelfond, director ejecutivo de Imax, resumió el fenómeno: “Teníamos las más altas expectativas para La Odisea desde el principio”. Y agregó: “Pero de alguna manera sigue superándolas, y su desempeño histórico encabeza lo que esperamos sea nuestro mejor año en la taquilla global”.