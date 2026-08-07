Tiktoker Sydney Towle muere a los 26 años tras compartir su lucha contra el cáncer

La influencer reunía más de un millón de seguidores en TikTok y superaba los 200.000 en Instagram.

Sydney Towle, creadora de contenido que visibilizó en redes sociales su experiencia con un cáncer poco común, murió a los 26 años por complicaciones de la enfermedad.

La noticia fue comunicada por sus familiares después de que Towle, residente en Nueva York, ingresara en cuidados paliativos a comienzos de esta semana. Su hermano Austin apareció junto a su madre en un video publicado en TikTok para confirmarlo. “Syd falleció en paz anoche tras una batalla de casi tres años contra el colangiocarcinoma”, expresó.

Durante casi tres años, Sydney Towle documentó su tratamiento contra el colangiocarcinoma, un cáncer de las vías biliares que posteriormente se extendió a otras zonas de su organismo. Sus publicaciones mostraban diferentes momentos de su vida cotidiana durante la quimioterapia y combinaban información sobre su proceso médico con contenidos relacionados con amistades, moda, baile y actividades personales.

Su familia destacó el impacto de hablar públicamente sobre una enfermedad poco frecuente. “Estamos muy orgullosos de lo mucho que luchó Sydney y de que haya compartido su historia con tanta gente”, señaló en un comunicado. También explicó el propósito que la joven había dado a su plataforma: “Quería crear conciencia sobre los cánceres raros y le apasionaba promover la defensa de sí misma. Continuaremos su legado y la honraremos en todo lo que podamos”.

En mayo, Towle había informado desde el hospital que el cáncer se había extendido al peritoneo, membrana que recubre las cavidades abdominal y pélvica. El 19 de mayo contó que su oncólogo había recomendado iniciar cuidados paliativos y dejar el tratamiento que venía recibiendo. La creadora decidió entonces buscar la valoración de otro especialista y manifestó públicamente su intención de continuar explorando alternativas médicas.

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Pese a las dificultades de su enfermedad, una característica recurrente de sus contenidos fue su entusiasmo por las experiencias cotidianas. Publicaba videos bailando, preparándose para salir y compartiendo tiempo con sus amigos. También alcanzó recientemente uno de sus objetivos personales al participar como modelo en traje de baño durante el desfile The Chemo Club x Post Swim, realizado en Miami Swim Week.

Su círculo cercano también participó en iniciativas relacionadas con la investigación oncológica. En marzo, Towle expresó: “Me siento plena de vida porque mis amigos eligen dedicar un sábado a recaudar fondos para la investigación del cáncer”.

Ese enfoque sobre la vida apareció repetidamente en sus publicaciones en línea. El año pasado escribió: “Ve a comprarte un pote de helado Ben & Jerry's, mira tu película favorita, recuerda que la vida es buena y que a veces pasan cosas malas, pero eso no la convierte en una mala vida”.

Towle también abordó públicamente los cambios físicos derivados de sus tratamientos y compartió imágenes en las que mostraba sus cicatrices. En una publicación reflexionó: “Recientemente he empezado a ver la resiliencia y la belleza de este cuerpo”. Después añadió: “Cicatrices que me recuerdan lo lejos que he llegado. Y me recuerdan que los sueños solo terminan cuando uno lo permite”.

Tras confirmarse la muerte de Sydney Towle, miles de seguidores dejaron mensajes de despedida y solidaridad para su familia. Su comunidad recordó especialmente la apertura con la que relató su experiencia, mientras sus familiares anunciaron que buscarán mantener su legado de concienciación sobre los cánceres raros y la importancia de participar activamente en las decisiones relacionadas con la propia atención médica.