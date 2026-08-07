Mafe Achurra ya dio el 'sí, quiero' por lo civil y se prepara para la boda religiosa

La pareja adelantó que la celebración no termina aquí, ya que próximamente realizarán su boda religiosa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actriz y cantante panameña Mafe Achurra inició una nueva etapa en su vida al contraer matrimonio por lo civil con el productor, actor, compositor y escritor Diego De Obaldía.

La artista, quien se dio a conocer por su participación en el exitoso megaproyecto televisivo “Canta Conmigo”, donde años después regresó como jurado, compartió la noticia de este importante momento junto a su pareja.

La ceremonia civil marcó el comienzo de la unión oficial entre Achurra y De Obaldía, quienes celebraron este paso rodeados de familiares y personas cercanas.

Mafe Achurra ha construido una trayectoria en el mundo artístico panameño, destacándose por su talento en la música y la actuación.

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La pareja adelantó que la celebración no termina aquí, ya que próximamente realizarán su boda religiosa, un encuentro que reunirá nuevamente a sus seres queridos para continuar festejando su historia de amor.

Con este enlace, la intérprete panameña suma un nuevo capítulo a su carrera y vida personal, compartiendo con sus seguidores la alegría de esta nueva etapa junto a Diego De Obaldía.