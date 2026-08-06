Centroamérica Mercado Musical posiciona el talento de la región ante los sellos e industria internacional

La iniciativa impulsa la firma de artistas independientes con grandes discográficas, la participación en festivales internacionales y la conexión con la cadena de valor de la música.

Ciudad de Panamá/El fortalecimiento y la internacionalización de la música centroamericana han encontrado un espacio clave a través del Centroamérica Mercado Musical (CAMM). Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental generar escenarios relevantes para los artistas de la región, al mismo tiempo que visibiliza y potencia el trabajo de los profesionales técnicos y creativos que integran el sector.

A través de la articulación entre creadores y la gran cadena de valor de la industria de la música, la plataforma abre oportunidades concretas mediante la vinculación directa con festivales internacionales, discográficas, sellos independientes, medios de comunicación y plataformas digitales agregadoras.

Entre los resultados de esta gestión destaca la realización de un campamento de composición junto a Sony Music, un espacio formativo y creativo donde participaron 65 propuestas artísticas de Centroamérica, de las cuales 35 fueron talentos panameños. Este tipo de encuentros ha comenzado a rendir frutos concretos en la vinculación contractual y editorial de los creadores.

Casos de éxito de la escena local como los de Carlos Vallarino y Omar María respaldan el alcance de la iniciativa, al lograr importantes acuerdos de la mano de Sony Music Publishing. Asimismo, el mercado musical ha permitido la proyección externa de diversas agrupaciones mediante la captación de sus propuestas por parte de festivales internacionales.

Con ediciones previas desarrolladas en sedes como San José en Costa Rica y la ciudad de Antigua en Guatemala, la plataforma consolida un circuito de proyección internacional para la música independiente que sigue abriendo puertas al talento centroamericano en el mercado global.