Hombre disfrazado de la Muerte alarma pacientes de hospital tras estar una hora sobre el techo

Un insólito incidente ocurrido en un hospital de Gales terminó con sanciones económicas y un proceso judicial para un hombre de 26 años que generó momentos de tensión entre pacientes, visitantes y trabajadores sanitarios.

León Gillespie, residente de la localidad de Deganwy, fue multado después de permanecer durante aproximadamente 50 minutos sobre el techo del hospital Ysbyty Glan Clwyd, vestido con una túnica negra y sosteniendo un objeto alargado que muchos testigos identificaron como una hoja de gran tamaño.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio en el centro médico ubicado en St Asaph, dentro del condado de Denbighshire. Desde distintos puntos del hospital, numerosas personas observaron al joven inmóvil sobre el edificio mientras dirigía la mirada hacia quienes se encontraban en el recinto, una escena que generó preocupación debido al aspecto de su vestimenta y al objeto que llevaba en sus manos.

Quienes presenciaron el episodio aseguraron que el atuendo recordaba a la clásica representación de la Muerte o la Parca, figura ampliamente reconocida por su túnica oscura y su característica guadaña. Sin embargo, durante el proceso judicial, Gillespie sostuvo que su intención no era representar ese personaje, sino que su vestimenta correspondía a la imagen de un cuervo.

La figura de la Parca ha permanecido presente durante siglos en la cultura occidental como una personificación de la muerte. Su origen suele vincularse con la mitología romana y con las Parcas, divinidades relacionadas con el destino de los seres humanos. A lo largo de la historia, esa representación ha sido utilizada en manifestaciones artísticas y literarias como símbolo del momento en que se pone fin al ciclo de la vida.

La presencia del hombre sobre el techo del hospital obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Cuatro vehículos de la Policía de Gales del Norte y una unidad del servicio de bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y lograr que descendiera del edificio sin que se registraran personas lesionadas ni mayores incidentes.

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Tras ser reducido, Gillespie fue detenido y posteriormente acusado de provocar molestias y alteraciones sin una causa justificada dentro de instalaciones pertenecientes al Servicio Nacional de Salud (NHS). Además, enfrentó un segundo cargo por negarse a abandonar el recinto cuando un agente de policía se lo ordenó.

El acusado compareció el pasado 15 de julio ante el Tribunal de Magistrados de Llandudno, donde se declaró culpable de los hechos. Como resultado del procedimiento judicial, recibió una multa de 200 libras esterlinas, equivalente a unos 269 dólares. Durante la audiencia no trascendieron públicamente las razones que lo llevaron a protagonizar el episodio.

La investigación también reveló que este no era el único problema legal enfrentado por Gillespie durante los últimos meses. El 26 de marzo había sido sorprendido tras sustraer alimentos y arena para gatos de una tienda Pets at Home en Llandudno, mercancía valorada entre 30 y 40 libras. Posteriormente, el 28 de mayo, volvió a cometer un hurto al llevarse alimentos y bebidas de un supermercado Sainsbury's ubicado en la misma localidad.

Por estos dos delitos adicionales, el joven recibió otras sanciones económicas que incluyeron 100 libras en multas, 100 libras por costas judiciales y 50 libras como compensación.

Tras el incidente en el hospital, un portavoz de la Junta de Salud Universitaria Betsi Cadwaladr (BCUHB) reiteró la postura oficial de la institución. “La junta ha declarado previamente que aplica una política de tolerancia cero ante el abuso, la agresión o las molestias dentro de sus instalaciones hospitalarias”, señaló el organismo, citado por el medio North Wales Pioneer.

La Policía de Gales del Norte confirmó que el proceso estuvo relacionado con las molestias ocasionadas a un integrante del personal sanitario y con la negativa del acusado a abandonar el lugar cuando fue requerido por las autoridades. El hospital Ysbyty Glan Clwyd, administrado por la BCUHB, forma parte de la red sanitaria que presta servicios médicos a más de 700.000 habitantes en el norte de Gales.