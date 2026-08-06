Los niños migrantes, en riesgo de sufrir abusos en las calles de Ceuta, alertan las oenegés

Entre los migrantes que quedan en las calles de la ciudad autónoma todavía hay niños, que no pueden ser expulsados de forma inmediata, a los que las autoridades no han conseguido dar asistencia.

Ceuta, España/Los cientos de menores no acompañados que siguen durmiendo al raso en las calles de Ceuta corren el riesgo de sufrir abusos y explotación, tras la crisis migratoria desatada hace una semana en este enclave español en el norte de África, alertaron el jueves organizaciones de ayuda.

Unos 72,000 migrantes entraron a Ceuta en los últimos días de julio, la gran mayoría a nado o a pie, de los cuales alrededor de 70,000 ya regresaron a la vecina Marruecos, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio del Interior español.

Entre los migrantes que quedan en las calles de la ciudad autónoma todavía hay niños, que no pueden ser expulsados de forma inmediata, a los que las autoridades no han conseguido dar asistencia.

De acuerdo con José Miguel Morales, director de Fundación Sur Acoge (organización que defiende y asiste a migrantes con sede en el sur de España), algunos fueron agredidos o golpeados en las calles.

"Cada día que pasa sin que se solucione esta situación y sin que se busque un espacio digno de acogida, lo que estamos haciendo es dejar que estos chavales, y sobre todo estas chicas, puedan ser víctimas de todo tipo de abusos", alertó en la televisión pública española.

"Hablamos de verdaderos niños y niñas, chiquillos de 10 años e incluso menos. Los menores de 14 años son muchísimos", agregó.

En la calle

La oenegé Save the Children pidió, de su lado, esfuerzos urgentes para localizar, identificar y acompañar a estos menores, alertando de la "especial vulnerabilidad de las niñas y adolescentes migrantes".

En los días que siguieron a la entrada masiva, periodistas de la AFP vieron a menores no acompañados con escaso acceso a comida, agua, alojamiento o medidas higiénicas en las calles de Ceuta.

Este jueves, todavía se veían grupos de jóvenes migrantes, muchos de ellos procedentes del África subsahariana, reunidos en zonas boscosas o en una playa de la ciudad autónoma. Un pequeño grupo jugaba al fútbol cerca de un vehículo policial bajo la mirada de los agentes, mientras otros rezaban en la arena.

Algunos dormían la siesta en la playa protegiéndose el rostro del sol, y otros usaban mochilas como almohadas, rodeados de sus objetos personales, a falta de alojamiento en este pequeño territorio con sus centros de acogida saturados.

"Insostenible"

Las autoridades locales de Ceuta afirmaron que estaban tratando de atender a unos 1.100 menores que sobrepasaban con creces su capacidad de asistencia, normalmente para 90 plazas.

"Nuestras capacidades están totalmente rebasadas", aseguró Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta, a la cadena La Sexta, donde calificó la situación de "insostenible".

Hasta el momento, muchos de los niños en la calle dependen de la ayuda de las oenegés y de los vecinos de Ceuta para recibir comida o servicios básicos.

La organización benéfica Luna Blanca, con sede en Ceuta, afirmó que ha repartido entre 3.500 y 4.000 comidas al día desde el inicio de la crisis.

Una fuente diplomática bajo anonimato dijo a la agencia gubernamental de noticias, MAP, que Marruecos se comprometió a trabajar "en la identificación de menores no acompañados con miras al retorno a su país de origen" y a colaborar "con sus socios españoles y europeos".

"Sueños"

El gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez anunció esta semana una financiación de emergencia de 25 millones de euros (29 millones de dólares) para Ceuta a fin de ayudar a que la pequeña ciudad autónoma, de unos 84,000 habitantes, pueda atender a los niños.

De acuerdo con la legislación española, las comunidades autónomas deben auxiliar a acoger a menores procedentes de zonas en situación de tensión extraordinaria.

Pero esta norma topa con la reticencia de algunas regiones donde el conservador Partido Popular gobierna en coalición con la formación ultraderechista Vox, contraria a esta acogida y restrictiva en cuestiones de migración.

"Ni un euro de los españoles (...) para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos", lanzó en X el líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

En las calles de Ceuta, muchos migrantes confiaron a la AFP que habían realizado el viaje huyendo de la pobreza. Según analistas, en los días previos, circularon en las redes sociales rumores falsos sobre una posible apertura de la frontera en Ceuta.

"Queremos llegar a Europa para hacer realidad nuestros sueños y los sueños de nuestras familias", contó Ahmad, un migrante yemení, a AFPTV.

Al menos 80 migrantes murieron en el lado español durante las entradas masivas de la semana pasada, según Madrid. Las autoridades marroquíes indicaron que 11 personas fallecieron en su lado de la frontera.