Rihanna deslumbra con un espectacular traje de pavo real

La artista volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del Carnaval de Barbados 2026 al participar en el tradicional Grand Kadooment Day , el desfile que marca el cierre del histórico festival Crop Over.

La cantante y empresaria Rihanna regresó a su país natal para sumarse a la celebración con un llamativo vestuario adornado con cristales, piedras preciosas y un imponente penacho de plumas de pavo real que captó todas las miradas durante el recorrido por las calles de Bridgetown.

La artista, de 38 años, desfiló junto a la banda Aura, encabezada por su hermano Rorrey Fenty, compartiendo con miles de asistentes que disfrutaban de la música soca y del ambiente festivo que caracteriza esta celebración caribeña. Videos difundidos en redes sociales mostraron a la intérprete saludando al público, chocando las manos con niños, posando para fotografías con familias y disfrutando de la jornada desde una carroza repleta de participantes.

El diseño elegido por la estrella fue creado por la diseñadora barbadiense Lauren Austin, colaboradora habitual de Rihanna para sus apariciones en el Crop Over desde 2013. El conjunto estuvo compuesto por un body decorado con bordados, lentejuelas y aplicaciones brillantes, acompañado por un elaborado tocado cubierto de piedras, accesorios para brazos y piernas, además de un enorme penacho en tonos azul, verde, naranja y rosa que evocaba la majestuosidad de un pavo real. El atuendo se completó con un calzado de malla pensado para brindar comodidad durante el desfile.

La propia Austin ha destacado en distintas oportunidades la actitud de la cantante frente a la moda. En una entrevista concedida a Vogue en 2017 aseguró: “Me encanta lo atrevida que es Rihanna: su estilo tiene filo y no le teme a usar lo que quiera, cuando quiera”. En esa misma conversación explicó la importancia del vestuario dentro del festival al afirmar: “En el festival es muy importante vestirse con el traje completo para sentir de verdad el ambiente del Crop Over. Es eufórico, libre y radiante”.

El Grand Kadooment Day representa el punto culminante del Crop Over, una festividad con raíces en el siglo XVII que celebra el final de la cosecha de caña de azúcar en Barbados. Cada año, miles de personas recorren las calles con coloridos disfraces al ritmo de la música tradicional, convirtiendo el evento en una de las manifestaciones culturales más importantes del Caribe.

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Para Rihanna, participar en esta celebración se ha convertido en una costumbre que mantiene vivo su vínculo con la isla. Su anterior aparición en el desfile ocurrió en 2024, cuando lució un traje decorado con piedras en tonos rosados y anaranjados. Años antes, en 2019, también acaparó titulares con un llamativo minivestido adornado con plumas fucsias.

Más allá del impacto de su vestuario, la cantante decidió vivir la experiencia como una participante más. Durante la jornada degustó comida típica, conversó con asistentes, compartió momentos con familias y dedicó tiempo a saludar a numerosos niños presentes en el recorrido. Incluso, uno de los asistentes escribió en Instagram: “Me encanta lo relajada y feliz que está en casa”, reflejando el ambiente cercano que transmitió la artista.

El lazo entre Robyn Rihanna Fenty y Barbados trasciende su lugar de nacimiento. En 2008 fue nombrada embajadora cultural del país, mientras que en 2018 recibió el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, con responsabilidades relacionadas con educación, turismo e inversión. En aquel momento, la primera ministra Mia Amor Mottley destacó: “Rihanna tiene un profundo amor por este país, reflejado en su filantropía”.

Ese reconocimiento alcanzó su máximo nivel en 2021, cuando Barbados la distinguió como Heroína Nacional, el mayor honor otorgado por el país. Tras el desfile, Rihanna continuó las celebraciones junto a A$AP Rocky, con quien asistió a una fiesta nocturna y organizó el cumpleaños temático de Spider-Man para su hijo Riot Rose Mayers, compartiendo así una nueva muestra del fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal y sus tradiciones.