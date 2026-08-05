Georgina Rodríguez rompe el silencio tras las críticas por su físico

La celebridad respondió públicamente a la ola de comentarios que surgió después de la difusión de unas fotografías en las que aparecía disfrutando de unas vacaciones en un yate junto a su familia.

Las imágenes provocaron cientos de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios centraron la conversación en su aspecto físico. Lejos de ignorar la situación, la empresaria e influencer Georgina Rodríguez decidió compartir una reflexión sobre la aceptación corporal, la maternidad y la importancia de priorizar el bienestar por encima de los estándares de belleza.

A través de una publicación en Instagram, la pareja de Cristiano Ronaldo abordó con serenidad el debate generado en internet y dejó claro que la evolución física forma parte natural de la vida. “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió, convirtiendo su experiencia personal en un mensaje dirigido a millones de seguidores.

La empresaria explicó que su intención no era responder únicamente a quienes cuestionaron su imagen, sino transmitir una enseñanza que considera esencial para sus hijos. Madre de seis niños, tres de ellos niñas, destacó el tipo de valores que desea inculcar en su familia junto al futbolista portugués. “Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres”, expresó antes de añadir: “si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.

Rodríguez reconoció que la conversación en redes sociales incluyó todo tipo de posturas, desde críticas hasta mensajes de apoyo. En ese contexto, confesó que inicialmente sintió preocupación por las repercusiones que esos comentarios podían tener en su carrera. Según reveló, llegó a comentarle a Cristiano Ronaldo: “Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen”.

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La respuesta del delantero portugués fue uno de los aspectos más comentados de su publicación. Según contó la influencer, él le recordó que su valor trasciende cualquier apariencia física. “vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres?”, le respondió. Además, le señaló que “es normal que te envidien”, palabras que, según Georgina, le ayudaron a recuperar perspectiva en un momento de alta exposición mediática.

La creadora de contenido también recordó que no es la primera vez que su cuerpo se convierte en tema de conversación durante la temporada estival. De hecho, señaló que esta situación se repite con frecuencia y que ya vivió episodios similares tras el nacimiento de su hija Bella Esmeralda. Frente a esa realidad, planteó una profunda reflexión sobre los estándares de belleza que predominan en la sociedad. “Esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia”, afirmó antes de cuestionar: “¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?”.

En su mensaje también habló sobre la relación que mantiene con el ejercicio físico. Explicó que su rutina no responde a la búsqueda de un determinado peso, sino al deseo de cuidar su salud integral. “Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar”, aseguró. Asimismo, precisó que “nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí”.

La publicación concluyó con una reivindicación del amor propio y la libertad para vivir sin depender de la aprobación ajena. “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”, manifestó. Finalmente, resumió su filosofía de vida con una reflexión que ha recibido miles de reacciones: “el verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir”.