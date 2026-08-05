Recorte en los fondos para las juntas comunales de San Miguelito ¿en qué consistirá?

La alcaldesa Irma Hernández aseguró que la reducción en las partidas de funcionamiento de las juntas comunales no alcanza el 80%, como se había señalado inicialmente, sino que oscila entre el 10% y el 13%, dependiendo de cada corregimiento. La medida, afirmó, responde a la necesidad de sanear las finanzas del municipio, que mantiene una deuda de aproximadamente 14 millones de dólares.