Diputado Cedeño propone convertir el Idaan en una autoridad autónoma y descarta su privatización

El diputado Alaín Cedeño presentó dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para reemplazar al Idaan por una nueva autoridad con autonomía administrativa y financiera, además de habilitar asociaciones público-privadas para desarrollar infraestructura hídrica. El legislador aseguró que la iniciativa no contempla la privatización del servicio de agua potable.

Sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado oficialista Alaín Cedeño presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con los que busca transformar el modelo de gestión del agua potable en Panamá.

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