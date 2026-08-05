Diputado Cedeño propone convertir el Idaan en una autoridad autónoma y descarta su privatización

El diputado Alaín Cedeño presentó dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para reemplazar al Idaan por una nueva autoridad con autonomía administrativa y financiera, además de habilitar asociaciones público-privadas para desarrollar infraestructura hídrica. El legislador aseguró que la iniciativa no contempla la privatización del servicio de agua potable.