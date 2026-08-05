¿El Idaan dejará de ser como lo conocemos? Alain Cedeño impulsa reforma para modernizar la gestión del agua

El diputado Alain Cedeño presentó dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para reemplazar al Idaan por una nueva autoridad con autonomía administrativa y financiera, además de habilitar asociaciones público-privadas para desarrollar infraestructura hídrica. El legislador aseguró que la iniciativa no contempla la privatización del servicio de agua potable.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado de Realizando Metas, Alain Cedeño, presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con los que busca transformar el modelo de gestión del agua potable en Panamá. La propuesta plantea sustituir al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) por una nueva autoridad autónoma y permitir que esta desarrolle proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas.

Según explicó el diputado, la iniciativa responde a las limitaciones que enfrenta actualmente el Idaan para ampliar la cobertura y mejorar el servicio en un contexto de creciente demanda y una infraestructura que, aseguró, requiere una profunda modernización.

"La peor agua es la que no tienes", dijo Cedeño en Noticias AM, al sostener que el país debe priorizar las inversiones destinadas a garantizar el abastecimiento de agua potable.

El proyecto propone crear la "ANAPS", entidad que asumiría las funciones relacionadas con el agua potable y el saneamiento que actualmente están distribuidas entre diversas instituciones. De acuerdo con el diputado, la nueva autoridad contaría con una junta directiva integrada por representantes del Estado y del sector privado, además de unidades regionales y rurales que centralizarían la administración del servicio.

Cedeño argumentó que la reorganización permitiría fortalecer la capacidad técnica de la institución, reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución e incorporar nuevas tecnologías para detectar fugas y agilizar las reparaciones.

Alianzas con el sector privado

El segundo proyecto busca habilitar a la futura autoridad para desarrollar obras de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP), mecanismo que, según el legislador, permitiría ejecutar inversiones millonarias sin transferir la propiedad del servicio.

El diputado insistió en que la propuesta no contempla la privatización del agua ni del Idaan. Explicó que las APP estarían limitadas a la construcción y operación de proyectos específicos, los cuales regresarían al Estado una vez concluido el período contractual.

Cedeño también manifestó que el área metropolitana depende prácticamente de una sola fuente de abastecimiento: la planta potabilizadora de Chilibre. A su juicio, el país debe invertir en nuevas fuentes de agua y en la construcción de otra potabilizadora para reducir la vulnerabilidad del sistema.

El diputado sostuvo que desarrollar una nueva fuente de abastecimiento es una inversión prioritaria para garantizar el suministro de agua potable y disminuir la dependencia de la cuenca que también abastece al Canal de Panamá.

¿Habrá cambios en las tarifas?

Consultado sobre el financiamiento del nuevo modelo, Cedeño reconoció que será necesario revisar el esquema tarifario y mejorar la medición del consumo. Sin embargo, dijo que cualquier ajuste debe ir acompañado de un servicio más eficiente y continuo para los usuarios.

La propuesta ha generado inquietudes entre ciudadanos, principalmente por un posible proceso de privatización del servicio y el eventual aumento de las tarifas.

Frente a esos cuestionamientos, el diputado reiteró que el Estado mantendrá la propiedad y el control del recurso hídrico, mientras que las asociaciones con el sector privado se limitarían al desarrollo de infraestructura.