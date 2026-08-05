Clima en Panamá: ¡No guarde el paraguas! Imhpa pronostica lluvias y tormentas sobre varias regiones

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que este miércoles se registrarán lluvias y tormentas en distintos puntos del país, con mayor desarrollo durante la tarde. Además, advirtió sobre índices de radiación ultravioleta muy altos durante las horas de mayor insolación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronosticó para este miércoles una jornada marcada por lluvias aisladas, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, producto del ingreso de sistemas lluviosos desde áreas marítimas hacia las zonas costeras, principalmente en la región centro-oriental.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias y tormentas sobre el Golfo de Panamá, con posibles incursiones hacia sectores costeros de la comarca Emberá-Wounaan (Sambú), Panamá, Panamá Oeste, Coclé y el sur de Los Santos.

A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá, favoreciendo el calentamiento y la formación de los primeros chubascos sobre la península de Azuero, Coclé, Panamá Norte y la comarca Emberá-Wounaan.

Para la tarde, el IMHPA prevé un incremento de la actividad convectiva, con aguaceros y tormentas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Norte, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan. Durante la noche podrían formarse nuevos núcleos de lluvia sobre el Golfo de Chiriquí, el Golfo de Panamá y sectores de la comarca Emberá-Wounaan.

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En la vertiente del Caribe, las precipitaciones comenzarán desde la madrugada con lluvias y tormentas aisladas. Durante la mañana persistirán los aguaceros entre Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro, mientras que en la tarde la mayor actividad se concentrará en el occidente del país. En horas de la noche continuarán las lluvias sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y sectores orientales de Guna Yala.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en las zonas montañosas y de mayor elevación, mientras que en las áreas de menor altitud estarán entre 19 °C y 24 °C. Durante el día se esperan temperaturas máximas de 25 °C a 32 °C, con los registros más elevados en sectores bajos y urbanos. El IMHPA indicó que los vientos serán de dirección variable, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones marítimas, tanto el Pacífico como el Caribe mantendrán un estado del mar favorable para las actividades marítimas. En el Pacífico se esperan olas de entre 0.60 y 0.90 metros, mientras que en el Caribe oscilarán entre 1.20 y 1.50 metros.

No obstante, la entidad advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán valores de 8 a 9, correspondientes a la categoría muy alta, por lo que recomendó limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).