Fallas eléctricas obligan a suspender parcialmente la producción de agua en la Planta de Mendoza

Miles de residentes en Panamá Oeste sufren interrupciones en el suministro de agua potable desde la noche del martes, luego de que la Planta Potabilizadora de Mendoza tuviera que apagar parte de sus equipos debido a recurrentes bajones de luz registrados en la zona.

La administración del Canal de Panamá informó a la ciudadanía sobre la suspensión parcial en el suministro y producción de agua potable en esta potabilizadora debido a afectaciones eléctricas.

La afectación inició a partir de las 7:30 p.m. del martes 4 de agosto, a raíz de fluctuaciones constantes en el suministro de energía eléctrica proveniente de la empresa distribuidora de la zona.

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Según el comunicado oficial emitido por la institución, el personal técnico se mantiene monitoreando la situación de manera preventiva. Las autoridades precisaron que, para garantizar una operación segura y estable de las instalaciones, es indispensable contar con un fluido eléctrico continuo y confiable antes de reanudar las labores al cien por ciento de su capacidad.

El Canal de Panamá solicitó la comprensión de los usuarios afectados en la provincia de Panamá Oeste y se comprometió a comunicar oportunamente el restablecimiento total de las operaciones tan pronto como se normalice el servicio eléctrico.