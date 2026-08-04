Miles de denuncias por violencia doméstica impulsan creación de equipo de respuesta inmediata

El Estado puso en marcha el Equipo de Respuesta Inmediata Interinstitucional (ERII), una estrategia que busca garantizar una atención más rápida, integral y sostenida para las mujeres.

Ciudad de Panamá/En Panamá, una mujer denuncia ser víctima de violencia doméstica cada dos horas. En lo que va del año, más de 9 mil denuncias han sido presentadas a nivel nacional, una cifra que equivale a un promedio de 51 casos diarios, según datos del Ministerio de la Mujer.

Ante este panorama, el Estado puso en marcha el Equipo de Respuesta Inmediata Interinstitucional (ERII), una estrategia que busca garantizar una atención más rápida, integral y sostenida para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

El nuevo mecanismo está conformado por personal de cuatro ministerios e instituciones del Estado, que trabajarán de manera coordinada para brindar protección oportuna a las víctimas y fortalecer la respuesta frente a este tipo de casos.

“Hay un tema de componentes sociales y eso siempre es un motor para la realización de actividades adictivas y, efectivamente, la violencia doméstica constituye el delito de mayor incidencia a nivel de la República de Panamá”, indicó Luis Carlos Gómez, procurador de la nación.

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“Que lo denuncien, que se organizó un equipo interinstitucional, justamente para poder ayudarlos, que lo hagan, que no van a estar solas”, señaló Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacios, explicó que los primeros en intervenir son los agentes de la Policía Nacional, quienes deberán responder en un tiempo máximo de 15 minutos tras recibir una alerta de violencia doméstica.

Como ejemplo de la importancia de esta actuación inmediata, la ministra recordó un caso ocurrido recientemente en la provincia de Chiriquí, donde una mujer logró ser rescatada luego de solicitar auxilio mientras era agredida por su pareja. Durante el incidente, el agresor realizó varios disparos al aire antes de que las unidades policiales intervinieran.

“Todas las unidades y los jefes de zona estuvieron aquí y lo primordial es que tienen 15 minutos entre que reciben la alerta a través de la 104 o 182 para llegar al lugar, apresar al agresor y atender a la víctima”, detalló Palacios.

Las autoridades señalaron que el ERII busca mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos, fortaleciendo la prevención, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia mediante una respuesta más eficiente.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va del año 13 mujeres han sido víctimas de femicidio en el país, una realidad que mantiene la violencia de género como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos.

Con información de Hellen Concepción