TVN Media recibe reconocimiento del programa Reduce Tu Huella por su compromiso con la gestión ambiental

Como resultado de estos esfuerzos, las emisiones reportadas por TVN Media en 2025 disminuyeron cerca de un 43% en comparación con 2024, reflejando el impacto positivo de las diferentes medidas adoptadas por la organización.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media recibió este martes 4 de agosto un reconocimiento por su participación en el programa Reduce Tu Huella, iniciativa del Ministerio de Ambiente que promueve la medición, el reporte y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las organizaciones en Panamá.

Desde 2022, TVN Media reporta las emisiones derivadas de sus operaciones con el propósito de conocer, medir y gestionar su impacto ambiental. Este ejercicio ha permitido identificar oportunidades de mejora e implementar acciones orientadas a reducir progresivamente la huella de carbono de la empresa.

Como resultado de estos esfuerzos, las emisiones reportadas por TVN Media en 2025 disminuyeron cerca de un 43% en comparación con 2024, reflejando el impacto positivo de las diferentes medidas adoptadas por la organización.

Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran la transición hacia la señal de Televisión Digital Terrestre —TDT—, la instalación de paneles solares y la sustitución de la iluminación de los estudios por sistemas de menor consumo energético, entre otras iniciativas dirigidas a fortalecer la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de continuar avanzando hacia una operación cada vez más responsable y sostenible. Medir nuestras emisiones nos permite tomar decisiones basadas en información, identificar oportunidades de mejora y asumir con transparencia nuestra responsabilidad frente a los desafíos ambientales”, destacó Jose Miguel Vargas – especialista de comunicaciones corporativas y de sostenibilidad de TVN Media.

La protección del medioambiente constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad de TVN Media. Desde este eje, la empresa impulsa acciones para gestionar responsablemente sus operaciones, al tiempo que utiliza el alcance de sus plataformas para promover la educación ambiental, sensibilizar a la ciudadanía y generar conversaciones que contribuyan a la conservación del planeta.

A través de sus contenidos, proyectos y alianzas, TVN Media continuará promoviendo una cultura de sostenibilidad que motive a las personas, empresas y comunidades a asumir un papel activo en la protección de los recursos naturales y en la construcción de un Panamá más consciente y resiliente.

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