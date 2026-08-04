Más de 7 mil estudiantes presentan prueba de admisión para ingresar a la UTP

Como parte de la preparación, la UTP habilitará cursos de afianzamiento un mes antes de la segunda prueba.

Ciudad de Panamá/Un total de 7,227 estudiantes a nivel nacional presentó la Primera Prueba de Aptitud Académica (PAA) de 2026 para optar por un cupo en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

La evaluación se realizó el pasado sábado 1 de agosto, según informó el director nacional del Sistema de Ingreso Universitario (SIU), Martín Peralta.

Del total de aspirantes, 4,237 realizaron la prueba en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, mientras que 2,990 acudieron a los diferentes centros regionales de la universidad.

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De acuerdo con Peralta, la institución espera que cerca del 60 % de los estudiantes alcance el puntaje requerido para superar esta primera evaluación del proceso de admisión.

La segunda Prueba de Aptitud Académica está programada para el próximo 24 de octubre. Podrán participar los estudiantes que se hayan inscrito previamente y aquellos que no lograron aprobar en la primera convocatoria.

Como parte de la preparación, la UTP habilitará cursos de afianzamiento un mes antes de la segunda prueba, con el objetivo de reforzar los conocimientos y habilidades de los aspirantes.

La rectora de la UTP, Ángela Laguna, estuvo presente durante la jornada, donde dirigió unas palabras a los docentes y administrativos encargados de supervisar los exámenes.

Además, realizó un recorrido por las instalaciones del Campus Central para verificar el desarrollo de la evaluación y acompañar al personal participante en el proceso de admisión.