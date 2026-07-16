Universidad Tecnológica adjudica proyecto de $28 millones para construir dormitorios estudiantiles

El complejo será levantado dentro del campus universitario y está dirigido principalmente a estudiantes que residen en comunidades alejadas y que requieren hospedaje para continuar sus estudios en la capital.

Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) adjudicó un proyecto por alrededor de $28 millones para la construcción de dos edificios de dormitorios de ocho niveles cada uno, una obra que busca ampliar las opciones de alojamiento para estudiantes provenientes de áreas apartadas del país.

El complejo será levantado dentro del campus universitario y está dirigido principalmente a estudiantes que residen en comunidades alejadas y que requieren hospedaje para continuar sus estudios en la capital.

Según la información suministrada por la UTP, el proyecto contempla la construcción de dos edificios de ocho pisos y se prevé que la obra esté completamente terminada a inicios de 2028.

El ingeniero Ítalo Petrocelli explicó: ¿cuáles serán las características de este proyecto?. "Bueno, sí, efectivamente, el complejo contará con ocho plantas: planta baja y siete niveles. Es un complejo concebido para dos torres, una para damas y otra para caballeros. La idea es aprovechar el terreno porque el objetivo de este proyecto es, justamente, eliminar las barreras de transporte y las barreras económicas que enfrentan los estudiantes que quieren ingresar a la universidad y, al mismo tiempo, permitirles permanecer en ella y culminar sus carreras con esta facilidad de alojamiento".

Además, explicó la capacidad de los dormitorios y cuándo se contempla que estén listos. "El complejo contará con capacidad para 322 estudiantes. Según nuestro cronograma, esperamos contar con el refrendo hacia las últimas semanas de septiembre, lo que nos permitiría, entre octubre y noviembre, emitir la orden de proceder. A partir de ese momento, el contratista dispondrá de 540 días calendario, de acuerdo con el plazo contractual, para concluir la primera etapa, que comprende el diseño, la construcción y el equipamiento de los edificios. Esto nos llevaría a finalizar esa primera etapa durante las primeras semanas de mayo de 2028".

Posteriormente, también está contemplado el mantenimiento, dijo el ingeniero, de "las instalaciones y de los equipos con los que contará el complejo, entre ellos ascensores, sistemas de vigilancia, internet y aire acondicionado".

En este acto público participaron siete empresas. La adjudicación recayó en Centroequipos, S.A., por un monto de $28,049,163.18, para el diseño, construcción y equipamiento de los dormitorios estudiantiles en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como el servicio de mantenimiento de los sistemas y equipos instalados en el edificio de dormitorios estudiantiles.

Las nuevas residencias forman parte de la estrategia de la universidad para fortalecer las condiciones de permanencia de los estudiantes, especialmente de aquellos que deben trasladarse desde el interior del país para cursar carreras en la sede central.

Con información de Luis Mendoza.