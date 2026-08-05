Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega alcanza máxima capacidad en cuidados intensivos pediátricos

La unidad de cuidados intensivos respiratorios pediátricos se encuentra a su máxima capacidad.

Veraguas/El Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas, registra nuevamente una alta demanda de atención por parte de pacientes pediátricos con problemas respiratorios.

La unidad de cuidados intensivos respiratorios pediátricos se encuentra a su máxima capacidad, mientras otros menores permanecen bajo observación en el área de urgencias o reciben atención en las salas del centro hospitalario.

De acuerdo con las autoridades médicas, una parte importante de los pacientes proviene de la comarca Ngäbe-Buglé y llega al hospital con cuadros respiratorios de consideración.

La directora del hospital, Sirly Reyes, advirtió que algunos menores son trasladados en condiciones graves, lo que puede obligar al personal médico a realizar procedimientos de emergencia, como la intubación.

“A veces los desenlaces no son los mejores, más cuando los traen con una dificultad respiratoria y tenemos que intubarlos. Son pacientes de riesgo”, explicó Reyes.

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La especialista hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan al día el esquema de vacunación de sus hijos y refuercen las medidas de higiene en el hogar.

“Lo más importante es la vacunación. Nosotros, como padres, debemos tener conciencia sobre la importancia de vacunar a nuestros hijos y también aplicar las medidas higiénicas”, señaló.

El personal médico continúa atendiendo la elevada demanda, mientras las autoridades reiteran la importancia de buscar asistencia oportuna ante señales como dificultad para respirar, fiebre persistente o decaimiento en los menores.

Con información de Ney Castillo