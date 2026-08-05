El Proyecto de Ley 594 fue aprobado en segundo debate con 30 modificaciones incorporadas y 74 propuestas rechazadas, dentro de un documento compuesto por 39 artículos.

Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional continúan generando cuestionamientos. Analistas y conocedores del tema consideran que los cambios aprobados representan modificaciones superficiales y no responden a las expectativas de modernización y fortalecimiento institucional.