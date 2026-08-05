TVN Media y la Asociación de Directoras de Panamá firman alianza para impulsar el liderazgo femenino

Un convenio de colaboración busca dar visibilidad a la Ley 56 de 2017 y promover una mayor representación de mujeres en juntas directivas del sector empresarial.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de visibilizar la importancia del liderazgo femenino y promover la participación equitativa de las mujeres en el sector empresarial, TVN Media y la Asociación de Directoras de Panamá formalizaron un convenio de colaboración estratégica.

A través de esta alianza, la empresa de medios se suma como media partner para respaldar las iniciativas que impulsa la ADP y sensibilizar sobre el cumplimiento de la legislación vigente en el país.

La Ley 56 de 2017 establece que al menos el 30% de los puestos en juntas directivas de las empresas deben ser ocupados por mujeres calificadas. Sin embargo, la representación femenina aún enfrenta desafíos para alcanzar la meta propuesta.

Ana Sofía Alemán, presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá, señaló que, aunque el porcentaje de cumplimiento ha registrado avances desde la promulgación de la ley, la cifra sigue estando lejos de lograr el objetivo. En ese sentido, destacó que el acuerdo alcanzado con la cadena de comunicación será clave para brindar mayor alcance y difusión a esta causa.

Por su parte, el gerente general de TVN Media, Luis Mouynes, explicó que la alianza responde a una política interna orientada a la equidad de género y la igualdad salarial.

Actualmente, el equipo de liderazgo de la organización está integrado en un 56% por mujeres. Asimismo, el ejecutivo enfatizó que dentro de la empresa se ha consolidado la equidad en el pago, garantizando que las profesionales perciban remuneraciones iguales o superiores a las de sus pares hombres.