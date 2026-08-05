Ampliación del canal de Panamá: 10 años de un hito que impulsó el comercio mundial

En un conversatorio en el Museo del Canal, líderes de la obra repasaron los desafíos superados, la creación de más de 41.000 empleos y los nuevos retos de la vía interoceánica.

Ciudad de Panamá/A 10 años de la ampliación del canal de Panamá, autoridades y especialistas del sector marítimo se reunieron en el Museo del Canal para reflexionar sobre el impacto de la obra en el comercio marítimo internacional y analizar los retos que marcarán el futuro de la vía interoceánica.

Durante la conmemoración, la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, rememoró la magnitud del proyecto cuya construcción inició en el año 2007 y culminó con su inauguración en 2016, destacando que la obra ya suma 10 años de una exitosa operación al servicio del comercio global.

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“Tuvimos desafíos de distintas maneras: paralización de obras, filtraciones; sin embargo, lo más importante es ver cómo logramos hacer un proyecto muy exitoso que generó más de 41.000 empleos durante sus 10 años de ejecución”, destacó Ilya Espino de Marotta.

Espino de Marotta resaltó además el compromiso de la fuerza laboral panameña, subrayando la capacidad de los profesionales del país para ejecutar proyectos de infraestructura de trascendencia mundial a pesar de las adversidades técnicas y operativas vividas durante el proceso.

Legado, liderazgo y diálogo con nuevas generaciones

Por su parte, la directora del Museo del Canal, Ana Elizabeth González, destacó el valor histórico y pedagógico del encuentro, el cual permitió reunir a diversas audiencias para debatir no solo sobre los logros pasados, sino sobre el futuro del Canal de Panamá, su liderazgo regional y su legado para las nuevas generaciones.

“Ha sido un gran momento de conversación con diferentes audiencias, con gente joven que pudo venir, participar, hacer preguntas e indagar sobre los diferentes procesos y el legado del canal ampliado”, señaló Ana Elizabeth González.

El conversatorio concluyó reafirmando que el Canal ampliado continúa siendo un motor estratégico para el desarrollo socioeconómico nacional y un pilar fundamental en la conectividad logística internacional.