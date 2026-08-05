Canal de Panamá anuncia ajustes de calado para buques neopanamax desde finales de agosto

La decisión responde a los niveles actuales y a las proyecciones del lago Gatún para las próximas semanas.

Estimaciones por impactos de restricción de calado en el Canal / Canal de Panamá
Danna Durán - Periodista
05 de agosto 2026 - 17:13

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá anunció nuevos ajustes en el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas neopanamax, como parte de las medidas de gestión hídrica y operativa implementadas ante las condiciones del lago Gatún.

A partir del 26 de agosto de 2026, el calado máximo permitido será de 48 pies, equivalentes a 14.63 metros. Posteriormente, desde el 3 de septiembre, se reducirá a 47.5 pies, es decir, 14.48 metros.

La Autoridad del Canal de Panamá informó que la decisión responde a los niveles actuales y a las proyecciones del lago Gatún para las próximas semanas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las operaciones de la vía interoceánica.

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El ajuste no implicará cambios en la cantidad de tránsitos diarios y forma parte de las acciones de conservación del recurso hídrico adoptadas desde diciembre de 2025, en preparación para la temporada seca de 2026.

Estas medidas corresponden al cuarto y quinto ajuste de calado anunciados por el Canal y se sustentan en las experiencias obtenidas durante el periodo 2023-2024, así como en el análisis de datos hidrológicos y registros históricos.

Especialistas de la vía interoceánica mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y elaboran proyecciones técnicas para evaluar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

El Canal indicó que estos análisis permitirán definir y comunicar oportunamente otras medidas operativas que puedan ser necesarias durante los próximos meses.

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