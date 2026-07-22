Canal de Panamá reporta crecimiento en tránsitos e ingresos mientras se alista para El Niño

Pese al sólido desempeño, el administrador del Canal advirtió que la institución mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas debido al incremento en la probabilidad de un fenómeno de El Niño severo .

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá reportó un aumento en el número de tránsitos, el tonelaje y los ingresos durante los primeros nueve meses del Año Fiscal 2026 (octubre de 2025 a junio de 2026), al tiempo que anunció que mantiene medidas de preparación ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo.

Durante una actualización de mercado organizada por Bank of America Merrill Lynch, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, junto con la subadministradora y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, y el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, presentaron los principales resultados operativos y financieros de la vía interoceánica.

Al 30 de junio, el Canal registró un promedio de 35 tránsitos diarios, para un total de 10,726 tránsitos durante el presente año fiscal, cifra que representa un incremento de 5.2% frente a los 10,191 registrados en el mismo período del año fiscal 2025.

En cuanto al movimiento de carga, la vía alcanzó 389.96 millones de toneladas CP/SUAB, un aumento de 7.2% respecto a los 363.66 millones de toneladas reportadas en igual período del año anterior. Según el Canal, este crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento de portacontenedores y los buques de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

En el aspecto financiero, el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, indicó que los ingresos por tránsitos ascendieron a 4,802 millones de dólares, un incremento interanual de 17%, mientras que las utilidades alcanzaron 3,614 millones de dólares, un crecimiento de 19%.

"Seguimos fortaleciendo el balance general, lo cual es fundamental para todas las inversiones que tenemos por delante. En cuanto a la demanda, esta se mantuvo muy fuerte", afirmó Vial.

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Posibles restricciones por El Niño

Pese al sólido desempeño, el administrador del Canal advirtió que la institución mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas debido al incremento en la probabilidad de un fenómeno de El Niño severo.

Según explicó, esa probabilidad pasó de 25% en abril a 81% en julio, por lo que el Canal se prepara para aplicar medidas preventivas con base en la experiencia obtenida durante el evento de 2023-2024.

Vásquez Morales señaló que, de ser necesario, podrían implementarse restricciones operativas que incluirían no solo limitaciones en el calado de las embarcaciones, sino también una reducción en el número de reservas diarias.

"Probablemente se aplicarán restricciones de capacidad, no solo por calado, sino también por el número de reservas diarias. Sin embargo, esa es una decisión que debemos dejar que el mercado nos diga", manifestó.

El Canal recordó que las subastas diarias continuarán siendo una herramienta para que los clientes puedan obtener espacios de tránsito cuando las reservas habituales no estén disponibles.

Las autoridades destacaron que estas posibles medidas se analizan luego de casi dos años sin necesidad de restringir el calado, gracias a la disponibilidad de agua en los lagos, favorecida por las abundantes lluvias registradas durante 2025 y una estación seca inusualmente húmeda en 2026.

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Avanza proyecto del Lago de Río Indio

Durante la presentación, la subadministradora Ilya Espino de Marotta informó que el proyecto del Lago de Río Indio continúa avanzando como parte de la estrategia para garantizar la seguridad hídrica del Canal y de las comunidades cercanas.

Indicó que más de 1,100 residentes de la cuenca participan en iniciativas de conservación y desarrollo local, mientras continúan los trabajos de ingeniería y diseño con miras al proceso de licitación previsto para 2027.

Además, avanzan los estudios de impacto ambiental y la implementación del plan de reasentamiento, para el cual ya se han establecido por escrito las normas de compensación y se mantiene la participación de la mayoría de las familias involucradas.

El Canal también informó que proyectos estratégicos como la terminal portuaria, el gasoducto y el Corredor Logístico continúan avanzando y se encuentran en distintas etapas de desarrollo y precalificación.