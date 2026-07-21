Río Indio: Gobierno fija plazos para el cierre y reubicación de ocho cementerios por proyecto del reservorio

El decreto autoriza, de forma e xcepcional y transitoria, la exhumación de restos humanos en estos cementerios, siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses desde la última inhumación y se cuente con la aprobación de la autoridad regional de salud.

El Órgano Ejecutivo estableció los plazos máximos para realizar entierros en ocho cementerios comunitarios ubicados dentro del área donde se desarrollará el proyecto del reservorio multipropósito de la cuenca media del Río Indio, como parte del proceso de reasentamiento previsto para esta obra a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La medida quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No. 26 del 21 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 30572, que fija el 30 de julio de 2026 como fecha límite para nuevas inhumaciones en el cementerio El Limón, ubicado en la comunidad de El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón.

Para los otros siete cementerios, el plazo vencerá el 15 de enero de 2027. Estos son:

Las Quebradas , en Coquillo de Uracillo, Río Indio, Penonomé (Coclé).

, en Coquillo de Uracillo, Río Indio, Penonomé (Coclé). Boca de Uracillo , en Boca de Uracillo, Río Indio, Penonomé (Coclé).

, en Boca de Uracillo, Río Indio, Penonomé (Coclé). Palma Real , en El Barrero, Río Indio, Penonomé (Coclé).

, en El Barrero, Río Indio, Penonomé (Coclé). Los Cajoncitos , en La Arenosa, Río Indio, Penonomé (Coclé).

, en La Arenosa, Río Indio, Penonomé (Coclé). San Cristóbal , en Boquilla de Las Postreras, Río Indio, Penonomé (Coclé).

, en Boquilla de Las Postreras, Río Indio, Penonomé (Coclé). Tres Hermanas , en Las Tres Hermanas, Cirí de Los Sotos, Capira (Panamá Oeste).

, en Las Tres Hermanas, Cirí de Los Sotos, Capira (Panamá Oeste). Los Uveros, en Los Uveros de Capira, Cirí de Los Sotos, Capira (Panamá Oeste).

Una vez cumplidos estos plazos, los cementerios dejarán de recibir nuevas inhumaciones y comenzará su cierre progresivo, debido a que la normativa sanitaria prohíbe la operación de camposantos en áreas susceptibles de inundación.

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Exhumaciones y traslado de restos

El decreto autoriza, de forma excepcional y transitoria, la exhumación de restos humanos en estos cementerios, siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses desde la última inhumación y se cuente con la aprobación de la autoridad regional de salud.

Además, dispone que la ACP y las autoridades locales asumirán el costo total de:

La exhumación y traslado de restos humanos.

El suministro de ataúdes o urnas.

La inhumación en los nuevos cementerios habilitados en las áreas de reasentamiento.

La reposición de nichos, lápidas o mausoleos en condiciones iguales o superiores a las actuales.

Proyecto del reservorio

La construcción del reservorio multipropósito en el tramo medio de la cuenca del río Indio fue declarada de interés público mediante la Resolución de Gabinete No. 73 del 19 de agosto de 2025. El proyecto contempla la construcción de una represa, un túnel de trasvase, presas auxiliares, caminos de acceso y otras infraestructuras necesarias para reforzar la disponibilidad de agua para el funcionamiento del Canal de Panamá y el abastecimiento de agua potable.