Iga Swiatek da el salto a las semifinales del WTA 1000 de Toronto

La número ocho de la clasificación llegó a un punto cumbre en el torneo que se realiza en Torono, Canadá.

Canadá/Iga Swiatek, octava del ranking mundial femenino, avanzó este lunes a las semifinales del WTA 1000 de Toronto al superar a Diana Shnaider por 6-2 y 6-1, en un partido en el que la polaca aprovechó las dificultades de la rusa para moverse bien.

La rival de Swiatek por un lugar en la final saldrá del duelo entre la rusa Ekaterina Alexandrova, que viene de eliminar a la bielorrusa y número uno mundial, Aryna Sabalenka, y la ucraniana Elina Svitolina, novena favorita, que jugarán esta noche.

"Estuve muy sólida, golpeé muy bien. He jugado, quizá, en un nivel en el que no venía jugando en esta temporada", aseguró la polaca tras el partido.

"Estuve muy enfocada en todo el partido, es difícil jugar contra una zurda, pero me voy muy contento con mi juego porque tomé buenas decisiones en la cancha", agregó.

Swiatek, séptima preclasificada, tomó rápidamente el control y encontró espacios para mover a Shnaider de un lado al otro de la cancha, especialmente con su contundente golpe de derecha.

La rusa, que utilizó una protección en la rodilla derecha, mostró dificultades para desplazarse durante el partido. Shnaider no pudo sostener el ritmo impuesto por la polaca, que se llevó el primer set sin mayores sobresaltos en media hora.

Swiatek mantuvo la presión desde el fondo en el segundo set y volvió a tomar la iniciativa ante una rusa que buscaba cambiar los ángulos con su zurda.

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Pero seguía con dificultades para desplazarse y responder al ritmo de la ex número uno mundial, que cerró el set en otra media hora.

Con la victoria, Swiatek, ganadora de seis torneos de Grand Slam, amplió a 2-0 su ventaja en el historial ante Shnaider, a la que había derrotado en los octavos de final de Madrid 2025.

La polaca busca su vigesimosexto título del circuito y el primero desde septiembre pasado, cuando conquistó el torneo de Seúl. Desde entonces, no ha vuelto a disputar una final.