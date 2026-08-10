¡Orgullo panameño! Karol Wilson conquista el segundo lugar de Operación Triunfo Estados Unidos

La cantante panameña destacó por su innegable evolución artística en el reality musical, que definió a su ganador.

Panamá/Se vivió la noche decisiva de Operación Triunfo Estados Unidos, una gala donde la cantante panameña Karol Wilson logró consolidar su trayectoria al asegurar el segundo lugar de la competencia de Telemundo.

Su crecimiento artístico y dominio escénico le valieron el reconocimiento a la coclesana, cerrando su participación como una de las figuras más sólidas en la final del reality show, celebrado la noche de este lunes 10 de agosto.

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Mientras que la panameña Karol Wilson se llevó el segundo lugar, el ganador fue el dominicano Wandy Santana, quien, tras semanas de dejarlo todo en el escenario, se coronó en lo más alto del reality musical.

La final también contó con las presentaciones de Leslie, Frankie y Lalah, quienes completaron el cuadro de finalistas y se jugaron sus últimas cartas para convencer al jurado.

En esta recta final, las votaciones de la audiencia y las evaluaciones técnicas de los profesores tuvieron un peso clave para definir el ranking de la competencia. Los talentos enfrentaron intensas jornadas de ensayo, donde la evolución vocal, la capacidad interpretativa y el dominio escénico marcaron la diferencia para mantenerse con vida en el programa.